I treći pehar je nadohvat ruke! Košarkašima Crvene zvezde očigledno se žuri da što pre završe sezonu koja traje više od osam meseci i zatvori krug triplom krunom, jer je prva utakmica finala Superlige bila čista formalnost. Mega je imala sporednu ulogu u finalu gde je već na polovini susret mogao da odjavljuje - 98:69 (31:17, 26:20, 21:19, 20:13).

Ma koliko čudno zvučalo, sve je bilo tako jednolično da posebna analiza meča nije potrebna. Zvezda je susret završila sa 56 odsto šuta iz igre (38/67), 66 odsto za dva (22/33) i bezmalo 50 odsto za tri poena! Čak 16 trojki iz 34 pokušaja, 15 ofanzivnih skokova, ukupno 12 skokova i 16 pogodaka iz igre više od indisponirane, anemične Mege. Finale bez trunke neizvesnosti.

Jedina mrlja večerašnje pobede je povreda Džordana Lojda krajem treće deonice. Bio je upitan najbolji strelac Crvene zvezde ove sezone zbog manje povrede, na kraju je ipak trenirao punim tempom i istrčao večeras na parktdvorane Aleksandar Nikolić, a onda možda i završio sezonu pošto se u finišu trećeg perioda povredio. Stradao je desni skočni zglob posle šuta iz pika, a nezgodno je doskočio na Kuzmićevo stopalo posle čega je pao na parket i s bolnom grimasom počeo da se previja od bolova. Ubrzo je napustio teren uz bolnu grimasu, a Radonjić ga više nije ni uvodio u igru. Za 10 minuta u igri imao je devet poena i tri asistencije.

--------------------------------

CRVENA ZVEZDA – MEGA 98:69

/31:17, 26:20, 21:19, 20:13/

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Gledalaca: 478;

Sudije: Ilija Belošević, Uroš Obrknežević, Aleksandar Glišić.

CRVENA ZVEZDA: Hol 2 (6as), Lazić 9, Dobrić 20 (6sk, 3as), Jagodić Kuridža 12 (5sk), Noko 10, Lojd 9, Uskoković -, Davidovac 8, Rit 3, Radanov 15, Simonović 6, Kuzmić 4 (6sk).

MEGA: Petrušev 5, Novak 5 (6as), Simonović 8, Kazalon 16, Milosavljević 6, Tepić 6, Kljajević -, Momirov 3, Cerovina 3, Matković 10, Simanić 7, Langović -.

--------------------------------

Posle snažnog zakucavanja Meginog centra Marka Simonovića Zvezda je apsolutno preuzela kontrolu susreta i pregazila rivala za poluvreme! Brutalna četvrtina Ognjena Dobrića uz 15 poena (5/10 iz igre, 3/5 za tri) dovela je do toga da Zvezda na kraju prve deonice ima duplo više poena od Mege (34:17), a ubrzo poguralo ka ambisu. Otvorile su se dizne domaćim igračima koji su ofanzivnim skokom, nešto čvršćom odbranom i sigurnom šuterskom realizacijom stigla do 22 poena prednosti (46:24) posle čega praktično više nije bilo dileme ko će da priđe korak bliže tituli. Na tom talasu Crvena zvezda je “jahala“ do kraja utakmice čime je deklasirala mladi tim Vlada Jovanovića.

Ponovo je prva figura utakmice bio Ognjen Dobrić! Koristi najbolji Zvezdin igrač u proteklom finalu Jadranske lige sve što mu je Dejan Radonjić pruža i ukazano poverenje vraća brutalnim igrama. Dao je inicijalni impuls Zvezdinoj igri, podigao je na razliku nedostižnu za finalistu ovogodišnjeg Kupa Radivoja Koraća i praktično dao saigračima mogućnost da do kraja u opuštenom ritmu zapale mrežicu Meginog koša i ubeleže (ne)očekivano obedljiv trijumf. Posle silovite prve četvrtine koju je završio trojkom gotovo iz centralnog kruga, Dobrić je do poluvremena pogodio još samo jedan dalekometni hitac ali opet uz zvuk sirene i za razliku od 20 poena (57:37). Za 15 minuta na parketu Dobrić je imao 18 poena, do kraja ukupno 20. Rutinski.

Jagodić Kuridža i Novak (©MN Press)

Aleksa Radanov je ponovo dobro unovčio svoje minute i skupio 15 poena (6/7 iz igre, 1/2 za tri) uz četiri skoka. Marko Jagodić Kuridža je prikupio 12 poena, pet uhvaćenih i dve podeljene lopte, Noko je dopisao 10 poena i pet skokova, Kuzmić četiri poena i šest uhvaćenih lopti.

Zvezda je brzo uspostavila ritam kakav Mega nikako nije uspevala da isprati. Apsolutno zapanjujuće deluje da je Crvena zvezda za nepunih 14 minuta utakmice imala čak 11 šuteva više, uz razliku od 20 poena, a sve je to zasluga ofanzivnim skokovima kojih je samo u prvoj četvrtini bilo deset, do velikog odmora dvanaest, dva više nego u odbrambenom polju! Dok su Lendri Noko, Ognjen Kuzmić, Marko Jagodić Kuridža i Ognjen Dobrić pokupili sve lopte ispod Meginog koša, Branko Lazić i Marko Simonović su trojkama iz drugog plana pocepali mrežicu, dok je Džordan Lojd uradio lep posao i dao svoj doprinos ubedljivoj razlici, sve dok se nije povredio.

Osim što je za klasu bila kvalitetnija u napadu, Crvena zvezda je pravu stvar uradila na polju odbrane. Najbolji igrač Mege i zvanično MVP i najefikasniji strelac Jadranske lige Filip Petrušev odigrao je daleko najlošiju utakmicu otkako je stigao prošlog leta iz Gonzage. Puna 22 minuta nije imao poen iz igre, a do trojke koju je ubacio posle šest uzastopnih promašaja imao je samo jedan pogodak sa linije slobodnih bacanja. Koliko je lošu utakmicu odigrao novopečeni reprezentativac Srbije najbolje govori to što su se navijači Crvene zvezde sladili njegovim greškama i svaku ispratili uz ironične povike "MVP, MVP, MVP"... Tek pet poena i 1/9 iz igre.

IZBOR UREDNIKA

Ni njegov partner iz unutrašnje linije Marko Simonović nije se proslavio jer je gotovo do kraja utakmice bio na samo četiri poena iz prvog poluvremena. Meč je završio s osam poena. Noko i Kuzmić su uz pomoć spoljne linije koja je do petnaestominutnog odmora ubacila 10 trojki potpuno obesmislili Meginu kompletnu centarsku koncepciju gde je jedino Karlo Matković predstavljao opasnost po Zvezdin koš. Ali, ništa što crveno-beli nisu mogli da iskontrolišu. Njegovih deset poena na kraju, dok je prvi strelac Mege bio Malkolm Kazalon sa 16 poena. Francuski bek ponovo je odigrao utakmicu shodno dosadašnjim partijama u Superligi, ali s obzirom na to kako je izgledala, Zvezda njegov učinak nije osetila...

Druga utakmica finala, možda i poslednja igra se u petak od 20 časova u hali Mega Faktori u naselju Braće Jerković.