Punih šest godina Kris Pol neuspešno je pokušavao da odvede Los Anđeles Kliperse do velikog finala. Sada ga čeka konferencijsko finale protiv svog nekadašnjeg kluba (TV Arenasport, 21.00), s tim što će duel najboljih timova na Zapadu početi bez dve najveće zvezde – CP3 i Kavaja Lenarda.

Pol još nije napustio korona protokol, dok je Lenard povredio koleno, ali ništa se manje ne očekuje od vrhunske košarke! Oba tima pokazala su da u svojim redovima imaju igrače koji se ne plaše trenutka u kojem se nalaze. U Sansima je veliki teret izneo Kameron Pejn kojise profilisao kao ekspresna zamena za Krisa Pola i neko ko je odigrao jako važne minute protiv Lejkersa na startu doigravanja, dok je kod Klipersa odličnu rolu iz drugog plana odigrao Terens Man koji je u šestoj utakmici protiv Jute ubacio 39 poena i na taj način ispisao istoriju! Pune 24 godine nije dogodilo da jedan igrač tima iz Los Anđelesa ubaci 20 ili više poena za četvrtinu, što je uradio upravo novi heroj Klieprsa.

Povrede su dobro uzdrmale oba tima. Klipersi bi sigurno izgledali potpuno drugačije uz Lenarda i Serža Ibaku kojise oporavlja od operacije leđa, dok isto važi i za Sanse. Trener Sansa Monti Vilijams je nakon Polove povrede skratio rotaciju i jasno je da Klipersi imaju više iskustva i produktivnost u oba smera na klupi, dok se Tajron Lu predstavio kao neko ko je savršeno uspeo da uklopi sastav koji ima, što je i dovelo do četiri uzastopna trijumfa protiv Jute u polufinalu.

Čak i bez Lenarda Klipersima napad funkcioniše fantastično. Protiv Jute su pogađali 43,3 odsto trojki na prosečno 37 ispaljenih šuteva. Ako bi uspeli da se uvuku i u reket i dođu do nekih lakih poena, teško će Sansi moći da ih brane. U tim situacijama Klipersi bi mogli da dođu i do pogodaka sa crte gde nijedan tim ove sezone nije šutirao preciznije. Opet, Sansi su dosta potcenjen tim u odbrani, mada će protiv sebe imati najefikasniji napad u plej-ofu koji postiže 123,4 poena na 100 poseda.

Klipersi će u odbrani ponovo morati da izađu na kraj protiv jedne vrhunske napadačke opcije protivnika. U prvoj rundi je to bio Luka Dončić, potom Donovan Mičel, sada je to Devin Buker. Veliku je podršku dobio Buker od strane Džeja Kraudera i Mikala Bridžisa, plus Deandrea Ejtiona koji je u reketu pravio ozbiljbne probleme svakom kome bi se našao na putu. Sve bi izgledalo još bolje da je tu čovek koji savršeno koristi nagomilano iskustvo zbog čega Sansi danas i izgledaju kao legitimni kandidat za prsten. Pitanje je samo kada i da li će tim iz Arizone dobiti njegovu pomoć, odnosno kada će izaći iz kovid protokola.

Zanimljivo, Vilijams i Lu su viđeni kao favoriti za klupu Los Anđeles Lejkersa ako Frenk Vogel eventualno ode. Vilijams je izgradio reputaciju ozbiljnog motivatora i njegova reč otvara gvozdena vrata u NBA svetu. Lu je svoje trenerske kvalitete demonstrirao u obe prethodne plej-of serije gde je vrhunski rasporedio minutaže i uloge igračima, pogotovo su se Klipersi pokazali posle Lenardove povrede desnog kolena.

Na kraju, ni Sansi ni Klipersi nemaju baš šampionski pedigre. Finiks se nada prvom finalu posle 1993. godine i nikada dosad nisu osvojili titulu iako su dvaput bili u miksu za prsten. Klipersima je ovo prvo konferencijsko finale što dovoljno govori o značaju dosad ostvarenih rezultata.

