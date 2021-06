Odmor je gotov. Četiri dana nakon što su Denver Nagetsi izbacili Portland iz prvog kruga NBA plej-ofa, Nikola Jokić i društvo se večeras opet vraćaju na parket. Protivnik je onaj kojeg možda nisu očekivali - Finiks Sansi koji su, takođe,pre četiri dana, izbacili iz trke Lerona Džejmsa i Los Anđeles Lejkerse, te na taj način opravdali odlične igre iz regularnog dela sezone i drugi rezultat nakon odigrane 72 utakmice u celoj ligi. Krisu Polu i njegovim saigračima sigurno je pomogla činjenica da se Entoni Dejvis povredio usred serije, ali to ipak nije njihov problem. Oni su zasluženo došli do drugog kruga plej-ofa, a u njemu su, bez obzira šta Denver u liku Nikole Jokića ima najboljeg igrača u seriji, favoriti. U ovom tekstu ćemo pokušati i da objasnimo zašto.

04.00: (1.60) Finiks (13.0) Denver (2.60)

Pre nego krenemo na ovu seriju treba da istaknemo kako su u regularnom delu sezone ove ekipe međusobno igrale tri puta i da je Denver pobedio u dve utakmice. Zanimljivo je da su sva tri meča bila prilično neizvesna, ali realno oni nisu nimalo važni za ono šta nas čeka od večeras jer je u njima igrao Džamal Mari. Da je on zdrav, onda bi Nagetsi u ovoj seriji bili favoriti, a s obzirom kako se stvari raspliću u Zapadnoj konferenciji, Denver bi se imao zašto nadati i NBA finalu, pa čak i naslovu prvaka. No, Marija nema, Denver je i dalje i bez Vila Bartona, te Pi-Džej Dozijera, a to ih ipak stavlja u podređeni položaj. S druge strane, Finiks je pobedom nad Lejkersima došao do odlične atmosfere, a s obzirom na sve, Sansi su, kako smo i rekli, favoriti u ovoj seriji. Naravno da Denver može do uspeha, ali moraće trener Majkl Maloun da reši četiri zagonetke.

Ejton je bolji od Nurkića

Portland je odlučio Nikolu Jokića da brani na način da su srpskog košarkaša ostavljali da bude strelac, a ne kreator. Blejzersi su računali da će uspeti da dođu do uspeha ako Jokić ne razigra svoje saigrače. U tome su donekle uspeli jer je Jokić u toj seriji imao prosek od 4,5 asistencije po utakmici u odnosu na 8,3 asistencija iz regularne sezone. Međutim, Jokić je postizao 33 poena protiv Portlanda u odnosu na 26,4 poena iz sezone, a sve to ipak nije dobro funkcionisalo za Blejzerse iz jednostavna razloga što Jusuf Nurkić veći deo serije nije mogao dobro da brani Jokića. No, srpski košarkaš će sada imati veći problem.

Za Jokića će u odbrani biti zadužen Deandre Ejton, a on je stvarno izrastao u dobrog odbrambenog igrača. Protiv Lejkersa je odigrao odličnu ulogu protiv Entonija Dejvisa, a s obzirom na brojke iz regularne sezone protiv Jokića, izgleda kao da bi mogao da to nastavi i dalje. Naime, američki analitičari su izvukli podatak da je Jokić protiv Finiksa, kada ga je u odbrani čuvao Ejton, imao šut od samo 38% bez iti jednog slobodnog bacanja i 3 izgubljene lopte. Kada su ga čuvali drugi igrači, onda je Jokić bio na 67% šuta te je imao 15 slobodnih bacanja. Daleko od toga da Ejton može da zaustavi Jokića, jer to niko ne može, ali ga definitivno može dobro usporiti. A to bi moglo biti dovoljno. Doduše, treba uzeti u obzir kako Ejton nije baš najbolji u branjenju pik-end-rola i to bi Denver morao da iskoristi kako bi olakšao posao Jokiću.

Srpski košarkaš će imati puno lakši posao kada Ejton ne bude na parketu jer Sansi tu nemaju previše dobrih rešenja. Za vreme regularne sezone rezervni centra je bio Dario Šarić, a on je u seriji protiv Lejkersa igrao jako malo. Videćemo hoće li hrvatski košarkaš sada dobiti više minuta, ali i da dobije neće sigurno moći da zaustavi Jokića.

IZBOR UREDNIKA

Porter će imati puno teži zadatak

Svima je jasno da Majkl Porter mora da igra jako važnu ulogu ako Denver želi da napravi nešto u plej-ofu, a on je to i napravio protiv Portlanda, posebno u zadnje dve utakmice. Porter je toj seriji bio na proseku od 18,8 poena i 6,7 skokova uz 50,7 % šuta, te 43,9% za tricu, ali sada će imati puno teži zadatak. Naime, Portland je u fazi odbrane na Porteru imao samo Roberta Kovingtona dok Sansi imaju više 'oružja'. Uz to, ono prvo je bolje od Kovingtona, a to je Mikal Bridžes. Ovaj 24-godišnji košarkaš izrastao je u jednog od najboljih odbrambenih igrača na krilnim pozicijama i sigurno može da dobro namuči Portera koji ionako zna da pod pritiskom uzima jako loše šuteve. No, Bridžes nije jedini igrač Sansa koji može da čuva Portera. Tu su još i Džej Krauder, te Kameron Džonson, pa je prilično sigurno da će Porter imati težak posao u ovoj seriji. Dodajmo tu i Torija Krejga, koji će sigurno biti dodatno motivisan da pokaže kako ga Denver nije smeo tako lako pustiti.

Bekovi Nagetsa neće se naigrati

Iako je Portland u svojim redovima imao Demjana Lilarda i Si-Džej MekKaluma, bekovi Nagetsa su imali jako dobru seriju. Monte Moris, Ostin Rivers i Fakundo Kampazo su imali dobre uloge u napadu šta nije ni čudno s obzirom da Blejzersi ne igraju baš neku odbranu. No, sada će biti druga priča. Sansi igraju dobru odbranu na bekovima, tu su Kris Pol i Kameron Pejn, a ni Devon Buker, nije toliko loš na toj strani parketa. Uz to, opasnost koja će pretiti Nagetsima s tih pozicija možda je i veća nego ona od Portlanda jer je napad Finiksa raznovrsniji. Osim toga, tu je činjenica da su Sansi 'širi' od Blejzersa pa, recimo, Eron Gordon neće tako lako u odbrani moći igrati na Polu ili Bukeru je onda stvarno niko neće moži da brani Bridžesa, a on i te kako može postići puno poena.

Pik end rol Sansa

I za kraj, ono naizgled najjednostavnije, a opet komplikovano za braniti. Spominjali smo pik-end-rol Denvera, a ta akcija Finiksa je možda i najučinkovitija u celoj NBA ligi. Kris Pol je majstor kreiranja te akcije koju je odigrao valjda nekoliko desetaka hiljada puta, a Deandre Ejton je neverovatno dobar finišer u reketu. Protiv Lejkersa je imao prosek od 15,8 poena po utakmici uz neverovatnih 79,6% šuta za dva poena. A tu je i Devin Buker koji će svaku povratnu loptu koju dobije pospremiti u protivnički koš. I to bez problema.

Iako se iz ovog teksta čini da je Finiks veliki favorit u ovoj seriji, ipak Denver u svojim redovima ima najboljeg košarkaša kada se u obzir uzmu obe ekipe. Nikola Jokić je ključ, ako on uspe da odigra onako kako zna, mogu Nagetsi proći i Sanse. Biće teško, ali ne i nemoguće.

NBA PLEJ-OF

Utorak

01.30: (1.80) Bruklin (12.5) Milvoki (2.25)

04.00: (1.60) Finiks (13.0) Denver (2.60)

***kvote su podložne promenama