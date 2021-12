FMP je neuništiv: Od minus 16 do drame i pobede u Čačku, Džons srušio bivši klub i rekord ABA lige

Duel najmlađih trenera ABA lige pripao je Nenadu Stefanoviću. Košarkaši FMP Železnika su odigrali jedno od najslabijih četvrtina u sezoni, ali su se uzdigli, istopili prednost Borca i usred Čačka nastavili sa sjajnim rezultatima - 80:77.

Ekipi Marka Marinovića je presudio igrač koji je prethodne dve sezone proveo u klubu kraj Morave. Brajs Džons je sa linije penala u ključnim trenucima doneo prednost Panterima, potom je Hanter Hejl promašio trojku, da bi Geret Nevels sa dva precizna penala stavio tačku. MVP ABA lige za oktobar Džons je večeras oborio i rekord ABA lige, pošto je seriju bez promašaja sa linije penala nastavio i večeras, te je stigao do 54 zaredom pogođena bacanja. Impresivan podvig američkog košarkaša, koji blista ove sezone i među najzaslužnijima je za sjajne rezultate ekipe iz Železnika.

Posle trijumfa u Čačku, Stefanovićeva četa ima učinak od devet pobeda i samo dva poraza. U leđa gleda samo večitim beogradskim rivalima Crvenoj zvezdi i Partizanu. Impresivnu sezonu imaju Panteri. Igraju sjajnu košarku, uživanje je gledati ih, a iako određeni košarkašu umeju da iskoče svojim individualni kvalitetom, akcenat je na timskoj igri, koja je i večeras omogućila FMP-u da stigne do pobede i pored zaostatka od 16 poena koji je imao još u uvodnoj deonici.

Čačani su sa druge strane tim iz Železnika dočekali posle dve vezane i vrlo važne pobede. Ponovo su odigrali sjajan meč, dugo bili u prednosti, ali se nisu snašli u neizvesnoj završnici, u kakvim je FMP plivao više puta ove sezone i nije se udavio. To iskustvo je u nekoj meri sigurno i pomoglo Panterima, pa su na kraju ostali smireniji, tražili pametnija rešenja u napadu, serijom sigurnih napada došli u situaciju da pobede i iskoristili je. Borac je pretrpeo sedmi poraz i sa učinkom 4-7 trenutno zauzuima sedmo mesto na tabeli, mada je 11. runda tek počela.

Ovoga puta je FMP do pobede vodio Nevels. MVP devetog kola ABA lige je istakao još jednu ozbiljnu kandidaturu za takvo priznanje, kako je meč u Čačku završio sa indeksom 36! Ubacio je 23 poena, bio najbolji pojedinac ekipe tokom čitavog meča, pa i u samoj završnici, kada je postizao poene, razigravao saigrače i dolazio čak do ofanzivnih skokova. Tako je upisao i prvi dabl-dabl u sezoni, pošto je uspeo da uhvati 10 lopti pod obručima, a ubeležio je i tri asistencije, kao i dve ukradene lopte. Na sve to, retko je promašivao - 7/10 za dva, 2/3 za tri i 3/3 sa linije penala. Impresivna partija.

Ispratili su ga Džons (6sk, 6as), Danilo Tasić i Nenad Nerandžić sa po 12 poena, dok je odličan meč odigrao i mladi Marko Pavićević. Susret je završio sa 13 poena i osam skokova uz svoje ime.

U Marinovićevoj ekipi izdvojio se Ivan Marinković sa 17 poena i osam skokova, mada je ekipi nedostajao njegov doprinos u završnici. Vrlo dobar je bio i Lautaro Lopez (13 poena, pet asistencija), Argentinac je bio među najboljima u redovima Borca u odlučujućim trenucima. Po 11 poena dodali su Sava Lešić (6sk) i Uroš Čarapić.

- ABA liga - 11. kolo -

BORAC ČAČAK - FMP ŽELEZNIK 77:80

/29:14, 20:28, 14:21, 14:17/

Dvorana: Borac (Čačak)

Sudije: Milan Nedović, Dragan Porobić, Ivan Stefanović

Borac: I. Đoković 2, Đ. Ćurčić, Hejl 9, Sanadze, R. Đoković, Lopez 13, M. Đ. Ćurčić, Tomašević 5, Pecarski 9, Lešić 11, Marinković 17, Čarapić 11

FMP: Nevels 23 (10as), Pavićević 13, Zajc, Vujičić 2, Džons 12, Šaranović, Tasić 12, Radonjić, Izundu 2, Simović, Nerandžić 12, Stepanović 4

Borac je meč otvorio sa 12 vezanih poena. Trojke su ubacili Čarapić i Pecarski, pogađao je domaćin i sa linije penala i već posle četiri minuta stekao veliku prednost. Ona je otišla i na 15 poena, FMP nije uspevao ništa da pogodi, pa je posle uvodnih 10 minuta domaćin imao 13 poena viška (25:12).

Posle četiri vezana poena Marinkovića sredinom druge deonice, činilo se da timu iz Železnika utakmica izmiče iz ruku. Sastav iz Čačka je posle nešto manje od 15 minuta igre vodio sa 37:21. A onda je neverovatni Nevels dao veštačko disanje ekipi. Vezao je osam poena i prepoplovio zaostatak. Dao je ogromnu energiju ekipi, razigrali su se i saigrači, pa je FMP na veliku pauzu otišao sa više nego podnošljivih minus sedam.

Stekli su gosti psihološku prednost, te su sa dobrom igrom nastavili i u trećem kvartalu. Razigrali su se i Pavićević, kao i bivši igrač Borca Nenad Nerandžić, a posle dvojke sjajnog Nevelsa u finišu treće četvrtine Panteri su stigli do izjednačenja (63:63). U odlučujućem kvartalu rezultatska klackalica, FMP je strpljivo gradio napade, trudio se da dolazi do što sigurnijih pozicija za postizanje poena, dok je Borac, čini se, brzopleto pokušavao da se odlepi. Ilija Đoković je promašio nekoliko šuteva sa distance, kao i Hejl, na kraju je i par promašenih bacanja koštalo domaćina poraza.

