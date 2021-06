Nije lako kada se izgubi jedno finale, još teže je posle drugog, trećeg i četvrtog. A šta reći posle izgubljene pete uzastopne utakmica za zlato i to u ulozi aposlutnog favorita?

Upravo na te misli košarkašice Srbije, nove evropske šampionke, naterale su koleginice iz Francuske, koje su posle besprekornog prvog dela šampionata kod kuće, u Valensiju doputovale da ponovo stanu na evroposki tron koji čekaju 11 godina. Sjajno im je išlo do završnih 40 minuta.

Ali, Sonja Vasić, Jelena Bruks, Ivon Anderson i ostale igračice Marine Maljković na rezultatski najsuroviji način su im objasnile da nije još vreme da Francuska košarkaški gospodari Evropom...

"Teško je. Istorija se ponavlja i to u momentu kada imamo imamo jedan od najboljih timova ikada. Verovali smo u to do poslednjeg trenutka. Jaz (rezultatski) je bio veliki, ali mi smo se vraćale. Želele smo da budemo jake, ali one su bili čvršće, agresivnije i u napadu i u odbrani. Do sada smo prilično lako pobeđivale rivalke, dok je Srbija još od mečeva u grupi imala jake protivnike, pretendente na titulu... Moraćemo da podignemo glavu. Nemamo izbora. Imamo još jedan cilj - olimpijski podijum. Još jednom, na nama je da izvučemo pouke. Moraćemo ćemo da se vratimo u igru, čak i ako je sada teško", sportski je Helena Cijak čestitala Srpkinjama.

Sandrin Gruda je priznala da posle šokantonog poraza u finalu ne zna šta bi mogla da kaže, a da bude iskrena:

"Srbija je igrala dobro, radila svoj posao. Pronašli su način da nas zaustave, da nas spreče da igramo našu igru. Veoma je teško. Veliko je razočaranje. Dobro su nas kontrolisale i sve su učinile da nas nadmudre."

Ni Alkesija Šerteru, kao ostale saigračice nije krila ogromno razočaranje:

"Došle smo po zlatnu medalju. To je bio jasan cilj. Želele smo da budemo taj tim koji će osvojiti titulu. Vreoma je bolno kada na ovakav način završite šampionat. Uspele su da osujete naš tempo. U stvari, imale su sve. Nekoliko puta smo pokušale da se vratimo, nismo uspele, ali smo sve ostavile na terenu. Teško je sada da se izvuče bilo šta pozitivno. Ali kako bude prolazilo vreme, treba da podignemo glavu, jer nas čekaju Olimpijske igre. Mislim da to možemo."

Poraz je zabeleo i debitantkinju, Amerikanku Gabrijel Vilijams (čija je majka Francuskinja):

"Boli me, ali pretpostavljam da je mojim saigračima i gore. Razočarana sam. Kapa dole Srbiji koja je igrala vrlo dobro. Bile su veoma agresivne u odbrani, sve vreme su vršile prtitisak. Bilo je teško da igramo na takav način. Ostali smo mirne nakon pauze, pokušavajući da odigramo našu igru, ali Srpkinje se nijednom nisu opustile. Nesportski faul nam je dao puno energije, ali Srpkinje su povratile zamah..."