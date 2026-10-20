Furnije propušta crveno-beli derbi sa Zvezdom

Naime, Francuz ima hematom u levom ramenu, a doživeo je i istegnuće medijalnog ligamenta kolena zbog čega se procenjuje da će pauzirati oko 20 dana. Duel sa srpskim klubom na programu je za nešto više od dve nedelje što nagoveštava da 33-godišnji bek neće biti na raspolaganju Jorgosu Barcokasu.

Furnije je u prvih šest kola Evrolige prosečno beležio 11,3 poena, 2,2 skoka, 2,7 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici, a na parketu je provodio po 24 i po minuta. Još nije naštelovao šut za tri poena (9/36), ali jeste figura čiji vrhunski kvalitet uvek može da sruši bilo kog rivala.

Dodatni problem za Olimpijakos predstavlja i povreda Žana Montera, pa ovaj dvojac neće moći da igra u petak protiv Fenerbahčea.