Gasol bi da odigra još jednu sezonu

Pau Gasol ima Olimpijske igre na umu, a voleo bi da odigra i još jednu sezonu bilo u NBA ligi ili u Evropi.

On je govorio za španske medije o budućnosti, a 39-godišnji košarkaš se nada da će potpisati ugovor sa nekom ekipom u sezoni 2020/20201 i još jednom predstavljati Španiju na Olimpijskim igrama koje se igraju sledeće sezone. Naravno, odložene su zbog virusa korona.

"Moja namera je da igram još jednu sezonu ako stopalo bude OK, da li u NBA ligi ili u Evropi", rekao je Gasol.

Ako postoji igrač koji je simbol borbe i dugovečnosti, onda je to Pau Gasol. On jednostavno ne želi da ode u penziju, a iako ima 39 godina želja mu je da sledeće sezone zaigra na Olimpijskim igrama.

"Privlači me ideja da odigram poslednju sezonu u Lejkersima, privlači me ideja da to bude Barselona, ali potrebno je videti prave mogućnosti i videćemo kakve budu okolnosti u datom momentu", istakao je Gasol.

Barselona je bila prvi profesionalni tim Pau Gasola. Zvao je ovaj tim domom od 1998. do 2001. godine pre nego što je otišao u NBA. U tom takmičenju je igrao 1362 utakmice, uključujući 136 mečeva u plej-ofu, a osvojio je dva šampionska prstena sa Lejkersima, 2009. i 2010. godine.

Gasol je napustio Portland, a razlog je problem sa povredom stopala.

"Osećam se dobro. Imao sam više vremena da se oporavim. Kada budem počeo da trčim i skačem imaću mnogo više informacija i znaću sigurnije da li su stopalo i kost dovoljno oporavljeni za profesionalnu košarku".

Očekuje se da će Gasol doneti odluku do septembra, oktobra...

