Gerison Metjuz posle 21 poena Dubaiju otkrio: Zvala me je i Crvena zvezda

Ipak, odabrao je Italiju pre Srbije...

“Imao sam solidnu NBA karijeru, koja je u određenom momentu morala da se završi. Međutim, ja još uvek imam veliku želju da se takmičim i da igram. Evropa nije nužno moj B plan, mada je nikada ranije nisam razmatrao. Prošle godine, kada su me Pejsersi otpustili bio je Božić. Posle toga nisam igrao šest meseci i to je uticalo na mene. Premlad sam da bih se penzionisao. Zato sam promenio agenciju, posle čega sam dobio ponude Crvene zvezde i Olimpije. Srećan sam sa novim izazovom. Veoma je zabavno irati ovde, zbog kvaliteta timova, navijača i činjenice da je svaka utakmica važna”, kazao je Metjuz.

20.30: (1,80) Olimpija Milano (15,0) Barselona (2,25) - MOZZART RELAX

Nekadašnji igrač Vašington Vizardsa, Hjuston Roketsa, Atlante Hoks i Indijane Pejsersa se još uvek adaptira na evropsku košarku. Evroliga je nešto sasvim drugačije od NBA lige.

“Sve ovo je novo za mene. Došao sam u sredinu gde više ne smem ni na sekund da zažmurim posle tri poraza. Osećam pritisak, ali to me tera na dodatan rad i potrebu da svaki dan budem još bolji. U Armani je došao veliki broj novih igrača, tako da još uvek tražimo timsku hemiju. To je proces, ali drago mi je što sam deo njega”, priznao je Metjuz.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)

20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)

20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)

20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)

20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

*** Kvote su podložne promenama