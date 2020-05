GM Armanija o Italiji bez šampiona: Najbolja odluka! Virtus bio najbolji u februaru, a titule se osvajaju u junu...

Košarkaški karavan polako dolazi do tačke posle koje nema povratka i sve je izvesnije da nastavka sezone neće biti. Naravno, čeka se zvanična potvrda, ali deluje da ćemo košarku sledeći put gledati tamo negde s jeseni...

Milanska Olimpija je ovaj period mirovanja zbog pandemije virusa korona iskoristila da započne realizaciju planova za letnji prelazni rok i sastavljanje rostera po ukusu trenera Etorea Mesine. Govori se o tome da će igrači poput Arturasa Gudaitisa, Nemanje Nedovića i Luisa Skole otići, a da je praktično dogovoren transfer Malkolma Dilejnija.

Mada o potencijalnim dolascima i odlascima nije želeo previše, generalni menadžer Olimpije Hristos Stavropulos je za Gazetu delo Sport govorio o tome kada bi mogla da startuje takmičarska 2020/21, šta će biti sa ovom sezonom Evrolige...

“Moramo da se pokrenemo po pitanju aktivacije nove sezone Palakanestra, jer predugo tapkamo u mestu. Navijači žele da vide Rodrigeza, Teodosića, Deja i ostale. Ako ne budu mogli da ih vide sa tribina, gledaocima treba da ponudimo kvaliteta televizijski proizvod. Najvažnije od svega je da se vratimo košarci što je pre moguće, da poštujemo pravila i organizujemo nacionalna, kontinentalna i reprezentativna takmičenja u skladu sa situacijom. Naše igrače čekaju i kvalifikacije za Olimpijske igre naredne godine“, podseća Stavropulos i nastavlja:

“Vlasnicima televizijskih prava, navijačima i sponzorima moramo da ponudimo nešto kvalitetno. Ne razumem one koji ne žele da razmišljaju o povratku na teren. Moramo da shvatimo šta je zajednički interes, bez obzira na predloge pojedinih timova“.

Jasno je da publike neće biti još neko vreme...

“Ostalo nam je još četiri meseca do početka nove sezone, tamo negde u septembru ili oktobru. Ne treba samo da razmišljamo pesimistički. Jasno je, vratiće se sport, a lično verujem da će dvorane biti smanjenog kapaciteta i da će publike biti, a ne da ćemo igrati pred praznim tribinama. Moramo da poštujemo mere fizičke udaljenosti, baš kao što se to sada radi u vozovima, avionima i ostalim zatvorenim mestima“.

Italijanska liga se završila bez ispadanja, a naredna će se odigrati sa 20 klubova...

“Biće jako komplikovano zbog kalendara. Svake godine je malo više utakmica nego ranije, ali ovo je ipak nesvakidašnja situacija. Ukidanje ispadanja iz takmičenja na jednu godinu moglo bi da pomogne slabijim klubovima, pogotovo u novim ekonomskim uslovima. S druge strane, takmičenje s 20 klubova nije održivo rešenje. Previše je to utakmica i jako se rizikuje zdravlje igrača, zbog toga treba da se razmišlja o smanjenju broja utakmica. U Italiji takođe. Pre početka krize imali smo praktično dogovor o ligi sa 16 timova“.

Liga se završila bez šampiona, a Virtus je bio ubedljivi lider na tabeli pre prekida sezone...

“Virtus je definitivno bio najbolji, sve do februara. Titule se osvajaju u maju i junu. Odluka Federacije je najbolja moguća. Mi radimo na tome da budemo bolji tim u budućnosti, da nam roster bude dobro popunjen na svim pozicijama, pogotovo jer ćemo igrati praktično na dva dana. Bio sam optimista po pitanju finiša ove sezone do uvođenja vanrednog stanja, zato mi je žao što kvalitet nismo pokazali do kraja“.

Pitanje koje sve proganja - šta će biti sa Evroligom?

“Da bismo završili sezonu, morali bismo da izađemo na parket odmah. A, svi znamo da uslova za to još nema... Ekipe ne treniraju, problema je i dalje sa putovanjima i mogućim širenjem zaraze. Evroliga radi sve kako bi se sezona nastavila, ali svaka zemlja ima drugačiju situaciju, zakone, a znamo da je deset različitih država uključeno u Evroligu. Zato nisam optimista“.

Malo o prelaznom roku...

“Čeka nas drugačija verzija prelaznog roka, s drugačijim tajmingom, problemima koji se samo nižu, a mnogo je stvari o kojima treba da razmišljamo. Treba da sagledamo svaki naredni transfer iz više uglova. Zato ne žurimo nigde. Bilo je priča da smo produžili ugovor s Kejlebom Tarzuskim, mi cenimo njegove kvalitete, ali još nije vreme za takve priče i nema nekih novosti“, kaže Stavropulos i dodaje:

“Što se Dilejnija tiče... Poslednjih mesec dana bili smo povezivani sa brojnim igračima, dovoljno da popunim tri cela rostera. Kao što sam rekao, još radimo na tome da sagledamo celu situaciju, pre nego što napravimo neki konkretan potez“.

