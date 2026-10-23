Gosova povreda ubrzala povratak Kinana Evansa u Žalgiris

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Upravo je to potvrdio i predsednik kluba Paulis Jankunas, koji je obrazložio odluku.

"Takva odluka doneta je nakon što je Najdžel Vilijams-Gos obnovio povredu. Posle obavljenih pregleda videli smo da povreda nije toliko ozbiljna kao prvi put, ali će mu ipak biti potrebno još vremena. Svakodnevno pratimo situaciju, a naredne nedelje obavićemo dodatne preglede kako bismo videli kako teče oporavak".

Predsednik kluba objasnio je i zbog čega je izbor pao baš na Evansa.

"Bilo nam je potrebno brzo rešenje, a o Kinanu svakako imamo mnogo informacija. On poznaje klub, kao što i mi poznajemo njega i kvalitete koje može da nam donese. Svesni smo i u kojim segmentima još mora da napreduje nakon svih povreda, ali to je sasvim prirodno. Kinan dolazi da pomogne ekipi, a ne kao nekakav spasilac koji će rešiti sve naše probleme. To nije poenta. Jednostavno nam je potreban još jedan igrač koji može da bude deo rotacije i doprinese boljoj igri čitavog tima".

(1,30) Žalgiris (20,0) Asvel (4,10)

Evans je najbolju sezonu u karijeri imao upravo u Litvaniji, kada je u takmičarskoj godini 2023/2024 beležio 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova po utakmici. Nakon toga otišao je u Olimpijakos kao veliko pojačanje, ali je zbog povreda tokom dve sezone odigrao svega dve utakmice, po jednu u Evroligi i grčkom prvenstvu.

Povratak na parket ove sezone započeo je u dresu britanskog tima, za koji je na četiri utakmice u Evrokupu prosečno beležio 11,8 poena i 2,8 asistencija. To je očigledno bilo dovoljno da u Žalgirisu procene da je spreman da pomogne ekipi i u najjačem evropskom takmičenju.