Gosova povreda ubrzala povratak Kinana Evansa u Žalgiris
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 12:54
Sezonu je započeo u London Lajonsima, a sada se vraća tamo gde je igrao najbolju košarku u karijeri
Nakon dve godine Kinan Evans ponovo će obući dres Žalgirisa. Iako je klub iz Kaunasa još tokom leta potpisao dvogodišnji ugovor sa američkim bekom, plan je bio da prvu sezonu nakon duge pauze zbog povreda provede na pozajmici u London Lajonsima.
Povreda Najdžela Vilijamsa-Gosa ipak je promenila planove, pa u Žalgirisu smatraju da je pravo vreme da nekadašnja zvezda tima dobije priliku da uskoči umesto povređenog plejmejkera.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Upravo je to potvrdio i predsednik kluba Paulis Jankunas, koji je obrazložio odluku.
"Takva odluka doneta je nakon što je Najdžel Vilijams-Gos obnovio povredu. Posle obavljenih pregleda videli smo da povreda nije toliko ozbiljna kao prvi put, ali će mu ipak biti potrebno još vremena. Svakodnevno pratimo situaciju, a naredne nedelje obavićemo dodatne preglede kako bismo videli kako teče oporavak".
Predsednik kluba objasnio je i zbog čega je izbor pao baš na Evansa.
"Bilo nam je potrebno brzo rešenje, a o Kinanu svakako imamo mnogo informacija. On poznaje klub, kao što i mi poznajemo njega i kvalitete koje može da nam donese. Svesni smo i u kojim segmentima još mora da napreduje nakon svih povreda, ali to je sasvim prirodno. Kinan dolazi da pomogne ekipi, a ne kao nekakav spasilac koji će rešiti sve naše probleme. To nije poenta. Jednostavno nam je potreban još jedan igrač koji može da bude deo rotacije i doprinese boljoj igri čitavog tima".
(1,30) Žalgiris (20,0) Asvel (4,10)
Evans je najbolju sezonu u karijeri imao upravo u Litvaniji, kada je u takmičarskoj godini 2023/2024 beležio 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova po utakmici. Nakon toga otišao je u Olimpijakos kao veliko pojačanje, ali je zbog povreda tokom dve sezone odigrao svega dve utakmice, po jednu u Evroligi i grčkom prvenstvu.
Povratak na parket ove sezone započeo je u dresu britanskog tima, za koji je na četiri utakmice u Evrokupu prosečno beležio 11,8 poena i 2,8 asistencija. To je očigledno bilo dovoljno da u Žalgirisu procene da je spreman da pomogne ekipi i u najjačem evropskom takmičenju.