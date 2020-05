Grbović o domaćinstvu Evrolige: Beograd je u prednosti u odnosu na sve ostale gradove

Direktor Štark arene i bivši košarkaš Partizana, Goran Grbović, izjavio je gostujući na RTS-u da je Beograd u ovom trenutku blizu domaćinstva završnice Evrolige.





Grbović je istakao da je Beograd spreman i da ima iskustvo iz 2018. kada je bio domaćin Fajnal fora, ali da će sada posao biti mnogo teži.

"Što se tiče logističkog dela, Beograd je u prednosti u odnosu na sve ostale gradove jer smo mnogo ranije počeli da komuniciramo sa Evroligom, još od onog prvog dana kada je izbacila raspored kako bi se to hipotetički igralo u jednom gradu. Konsultovali smo se i sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem i odmah uputili pismo", rekao je Grbović, a prenosi Tanjug, pa dodao:

"U roku od četiri dana smo na svaki njihov zahtev odgovarali pozitivno, čak im davali neke predloge zbog iskustva koje Beograd ima u organizaciji. Vlada je u roku od četiri dana donela odluku da se iz zemalja iz kojih dolaze učesnici, priznaje test na Covid 19, tako da ne bi bilo karantina za igrače. Neće postojati taj kampus karantin, nego samo kampus. Hipotetički govoreći, kada bi počele da dolaze ekipe, imale bi pripreme do početka takmičenja".

Odluka o sudbini sezone biće donesena 24. maja, a Beogradu je protivkandidat za završnicu EL i Ljubljana.

"Ljubljana se prijavila prošle nedelje i ona nam je konkurencija. Mi smo već duboko u toj tehničkoj logistici i prepisci sa Markom Abalom, čovekom koji je zadužen za događaje. Jednostavno, neću da budem zlonameran, ali jedino što Ljubljana ima to što je 1970. Jugoslavija osvojila svetsku titulu u tom gradu i biće 50-godišnjica. Što se tiče košarke i organizacije, Beograd je grad koji je prvenstveno voljen od svih ekipa. Govorim iz ličnih saznanja. Moji prijatelji su direktori nekih klubova ili arena i mi lobiramo za to, ali svi igrači, treneri i predsednici klubova vole da dođu u Beograd. To je naša prednost. Beograd je potpuno spreman da primi igrače i da se završi takmičenje. To bi bilo najpravednije i najpoštenije", zaključio je Grbović

Plan je da se takmičarski deo Evrolige završi od 4. do 27. jula, posle čega bi usledila eliminaciona faza.

FOTO: Star Sport