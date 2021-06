Nastavljaju se pripreme za olimpijske kvalifikacije u košarci, a sledeći i potencijalni rival Srbije ostvarili su pobede. Desetkovana Grčka jedva je izašla na kraj s Portorikom koji je na kraju savladala rezultatom 77:69 (14:18, 18:13, 15:19, 30:19), dok je Italija u Hamburgu bila bolja od Češke sa 83:71 (22:22, 27:13, 20:11, 14:25).

Heleni su se ozbiljno rvali s Portorikom i na kraju slavili na mišiće. Na nešto manje od šest minuta do kraja utakmice Portoriko je posle koša Timadža Parkera stigao do poslednjeg vođstva (57:56), ali su igrači Rika Pitina na kraju ipak uspeli da izvuku pobedu zahvaljujući trilingu Mitoglu – Slukas – Adetokunbo. Istina, dobru rolu u neizvesnoj završnici imao je i Vasilis Kavadas koji je ubacio neke važne šuteve koji su doneli konačnu prevagu. Upravo je on povezao četiri poena kojim je Grčku konačno malo odvojio, posle čega su se uključili Dinos Mitoglu, potom Kostas Adetokunbo, da bi Kostas Slukas stavio tačku na pobedu posle serije 9:1. Grčka je otišla na +9 (73:64) i to je bio kraj za Portoriko.

Kod Helena najefikasniji bio je treći najmlađi od braće Adetokunbosa 14 poena, te četiri skoka. Mitoglu je dopisao 12 poena i pet uhvaćenih lopti, dok su po deset poena imali Kavadas, Atinau i Mihalis Ludzis. Slukas je na devet poena upisao i sedam asistencija. U suprotnom taboru 16 poena ubeležio je Đan Lopez Klavel uz četiri skoka i po tri asistencije i ukradene lopte. Dva poena manje imao je Geri Braun, dok je najefikasniji bio Ajzea Pineiro sa 17 poena, uz još šest skokova. Džordž Kondit je imao četiri poena i deset uhvaćenih lopti.

Italija je imala daleko lakši posao sa Češkom. Četvrtinu i po su se Česi držali, a onda su ustuknuli. Azuri su u nekoliko manjih serija slomili rivala i na poluvreme otišli sa 14 poena prednosti (49:35), a serija 17:0 koja je počela krajem druge i nastavila se početkom treće četvrtine zapravo je bila presudna. Italija je imala komotnih 25 poena više (60:35), špa je na kraju bilo samo pitanje koji će konačni rezultat da bude. Zahvaljujući reakciji Čeha u samoj završnici sa osam uzastopnih poena izbegnut je debakl.

Potencijalnog rivala Srbije u olimpijskim kvalifikacijama predvodili su Akile Polonara i Stefano Tonut sa po 16 poena, s tim što je prvi imao sedam skokova, a drugi četiri asistencije. Niko Manion je dopisao 14 poena. Na drugoj strani 21-godišnji Luboš Kovar je imao devet, a znatno iskusniji Ondrej Balvin osam poena, uz pet skokova.

