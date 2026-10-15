Grk se povredio protiv Partizan Mozzart Beta, opcija manje za Obradovića

Što se tiče Rogavopulosa, doživeo je povrednju zadnje lože leve noge. Osetio je nelagodnost tokom utakmice protiv Partizan Mozzart Beta, a pregledi su pokazali da je došlo do istegnuća mišića na tom delu noge. Problem se nalazi na istom mestu na kojem je Rogavopulos zadobio kontuziju tokom prijateljske utakmice protiv Marusija, zbog čega se njegovom slučaju pristupa oprezno. Košarkaš je već započeo sa terapijama, a njegovo stanje biće procenjivano iz dana u dan, što je standardno kod ovakvog tipa povrede.

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Protiv Partizan Mozzart Beta igrao je devet minuta i upisao tri poena, pa kada je izašao zbog bolova nije se više vraćao u igru. Do sada na tri odigrana meča beleži 8,3 poena, dva skoka i 1,3 asistenciju po meču u proseku.

19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)

Za meč sa Hapoelom neizvesni su Kostas Slukas, Kendrik Nan i Isak Bonga, dok za Dimitrisa Moraitisa nema mesta u protokolu. Pitanje je da li će se može Kendrik Nan vratiti protiv Hapoela ili će se još malo sačekati. Svi ostali su spremni i na raspolaganju srpskom treneru.