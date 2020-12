Po sistemu "toplo-hladno", a više hladno, igra Fenerbahče ove sezone, pa navijači slave kada tim Igora Kokoškova uspe da veže dve pobede. Ove srede biće tako, pošto je posle Olimpijakosa u Istanbulu savladan i Asvel - 81:59 (15:19, 23:13, 21:10, 22:17).

Do tek sedme pobede u 17. kola ekipu su predvodili Marko Gudurić i Jan Veseli sa po 16 poena. Gudurić je na to dodao četiri asistencije i jednu krađu, a Veseli tri asistencije i tri skoka. Dvocifren broj poena za Fener ubacili su i Nando De Kolo i Melih Mahmutoglu, po 12, dok su u gostujućem timu to uspeli jedino Dejvid Lajti (11) i Noris Kol (10).

Bila je ovo najbolja partija turskog šampiona ove sezone, mada to i nije posebno dostignuće imajući u vidu da je Asvel u Istanbul doputovao sa samo pet pobeda u prethodnih 15 utakmica koje su odigrali u Evroligi. Presudna je bila odlična odbrana Fenerbahčeovih košarkaša, koji su utakmicu prelomili početkom drugog poluvremena kada su pobegli na dvocifrenu razliku i deonicu završili sa "plus 17".

EVROLIGA - 17. KOLO

Utorak

Himki – Olimpijakos 88:105

/Šved 22 - Slukas 25/

Efes – Real Madrid 65:73

/Micić 16 - Kozer 15/

Alba – Žalgiris 71:74

/Fontekio 14 - Hajes 18/

Makabi – Zenit 72:78

/Vilbekin 18 - Pojtres 16/

Baskonija - Valensija 71:70

/Polonara 15 - Kalinić 16/

Sreda

Fenerbahče - Asvel 81:59

/Gudurić 16, Veseli 16 - Lajti 11/

19.00: Crvena zvezda - Panatinaikos

19.30: Bajern Minhen - Barselona

20.45: (2,30) Olimpija Milano (14,5) CSKA Moskva (1,70)

***kvote su podložne promenama