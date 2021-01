Godinu dana trajala je avantura Marka Gudurića u NBA ligi. Za to vreme srpski reprezentativac odigrao je 44 utakmice uz prosečno 11 minuta na parketu, te 3,9 poena, 1,7 skokova i jednu asistenciju. Posle mnogo neizvesnosti i razmišljanja, levoruki šuter dobio je otkaz u Memfisu, posle čega je izabrao da se vrati u Evropu i obuče dres Fenerbahčea.

Povratak na dobro poznatu adresu očigledno je prijao Guduriću, pošto se vrlo dobro snašao u sistemu Igora Kokoškova i brzo pokazao da će biti veliko pojačanje za nekadašnjeg prvaka Evrolige.

“Osećam se odično. Istanbul je kao moj dom. Osećaj je kao da nikad nisam ni otišao. Srećan sam što mogu ponovo da igram“, rekao je Gudurić za Eurohoops.

Koji su razlozi za povratak u Fenerbahče?

“Ovo je najbolji potez koji sam mogao da napravim. Nisam igrao skoro godinu dana, poslednji meč odigrao sam u januaru prošle godine. Jako mi je bilo važno da se vratim u poznatu sredinu. Znam ljude iz kluba i veruju u mene, što mi je bilo važno. Potpisao sam ugovor do juna 2023. i nadam se da ćemo do to perioda zajedno da osvojimo Evroligu“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šta je pošlo po zlu u Memfisu?

“Dugačka je priča. Nisam bio u dobroj formi kada sam došao tamo, pošto sam taman izašao iz Svetskog kupa u Kini. Nisam imao mnogo vremena na raspolaganju da se spremim i prilagodim na NBA sistem, ali i dalje mislim da sam imao dobrih utakmica, odnosno da sam pokazao da mogu da igram najjaču ligu sveta“, kaže Gudurić i nastavlja:

“Tamo je sve drugačije. Sve se svodi na šansu koju dobiješ. Trener je odlučio da napravi određene promene u timu, da me pomeri iz sastava, iako smo igrali dobro kao tim. Od te promene više me nije vraćao nazad. Nisam više dobio šansu da se dokažem. Jednostavno je, ali to je život. Ponekad nije do tebe. Radio sam jako i trudio se da ostanem u formi, ali nisam više igrao“.

IZBOR UREDNIKA

Da li nameravaš da se vratiš u NBA jednog dana?

“Da, apsolutno“.

Da li si gledao Evroligu tokom boravka u Memfisu?

“Da, gledao sam dosta utakmica, pogotovo otkako sam se vratio u Beograd. Imao sam dosta vremena da gledam Evroligu. Najviše sam pratio Crvenu zvezdu i Fener, moja dva tima. U ovom trenutku se dva ili tri tima izdvajaju, to su Barsa, CSKA i Real. Bajern me je iznenadio, kao i Zenit“, naglašava Gudurić i dodaje:

“Efes ne igra tako dobro, ali verujem da mogu do polufinala. Olimpija i Makabi su tu negde. Ova sezona je izjednačenija od prethodnih. Imate dva-tri vrhunska tima, dva-tri loša, a sve ostalo je otvoreno“.

Šta misliš o lošem početku Fenera ove sezone?

“Sve je stvar hermije. Ekipa mora da bude na okupu duže vreme. Stvar s Fenerom je da se dosta igrača promenilo, zamenjen je trener, promenjen sistem. Imate sedam-osam novih igrača. Nije lako da se izgradi dobra hemija istog momenta. Samo je potrebno vremee. Jako mi je drago što sada već igramo bolje. Moramo samo da radimo dalje, da rastemo, gradimo hemiju i biće razloga za zadovoljstvo“.

Gudurić i Davidovac (©Star Sport)

Otkako si se vratio Fenerbahče je dobio tri utakmice u Evroligi, uključujući i gostovanje Feneru posle koša Lorenza Brauna uz zvuk sirene. Koliko je to važno za samopouzdanje ekipe?

“Jako je važno. Jako sam srećan. Ovaj tim ima veliki potencijal, zaslužuje mnogo više pobeda. Znam dosta momaka iz ekipe, imam dosta prijatelja ovde, sada je hemija dobra. Nadam se da ćemo ostati zdravi kako bismo nastavili s pobedama“.

Igor Kokoškov se našao na udaru kritičara zbog loših igara Fenera ove sezone?

“Ljudi vole da pričaju. Šta god da radiš, ljudi će imati svoje miščjenje, čak i kada nije o košarci. Igor je sjajan trener, njegovo znanje je veliko. Proveo je 20 godina u NBA, a to je nešto što nema mnogo trenera na svetu. Osvojio je Evrobasket s Slovenijom, zna kako se radi u Evropi. Razume igru, samo mu je potrebno vreme. Mora da upozna igrače, a i da oni upoznaju njega. Nema sumnje da je on odličan trener. Ima šansu da postane jedan od najboljih trenera u Evropi, ako odluči da ostane ovde duže vreme“.

Koji su ti ciljevi za nastavak sezone?

“Iskreno, dolaskom ovde prvi cilj mi je bio da pobedim odmah na debiju. Želim da se držimo principa, da idemo korak po korak. Sada imamo dve utakmice kod kuće protiv Baskonije i Panatinaikosa, što je dobra stvar jer sa dve pobede možemo da dođemo do skora 10-10“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com