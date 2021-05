Jurij Zdovc je prošlog proleća na velika vrata ušao u prostorije Metrpolitena i seo na trenersku klupu francuskog kluba. Nizale su se tada pohvale na račun slovenačkog stručnjaka kome je dobro krenulo - rezultatski i van terena. U sezonu je startovao silovito. Sa skorom 8-1 je držao vrh na tabeli Pro A lige. Zatim je zbog igračkih zasluga nedavno uvršten i u FIBA Kuću slavnih...

Međutim, kako piše "Le Parisien" u poslednje vreme se svi više čuje zvuk škrgutanja zubima, a manje smeha. Kritike na račun Zdovca su potisnule pohvale i tapšanje po leđima, jer iako je dobro igrao tokom ligaških faza, Metropoliten je lako "nokautiran" u plej-ofu Evrokupa. Slovenačkom treneru prebacuju i da mu taktika u kojoj se dobrano oslanja na odbranu nije jača strana. A i isplivao je i podatak da nije baš vičan ni u komunikaciji sa igračima i klupskom upravom, odnosno da su u raspravi sa direktorom košarkaških operacija Alenom Vajsom, odzvanjali zidovi...

"Sasvim je neshvatljivo da ga kritikuju zbig defanzivne taktike kad se znalo da je je trener... defanzivan i naporan. Pa, to svi znaju", poverio se pariskoj novini čovek blizak ekipi.

Zdovcu je prebacivano i što je letos olako dopustio da Rob Grej napusti klub.

"Želeo je da ode i nije imalo smisla da zadržavamo igrača protiv njegove volje. Želeo je da igra više, a ja nisam mogao (unapred) da mu obećam više minuta. Osim toga, ja sam 'defanzivni' trener i on na to nije mogao da odgovori. Jeste strelac, ali nimalo dobar defanzivac, što je bio jedan od razloga zašto nije mnogo igrao. Takođe, veoma je talentovan, ali i sebičan. To se ne poklapa sa mojom filozofijom. Želim da razvijem kolektivnu igru", objasnio je Zdovc prošle nedelje u razgovoru za "Bebasket" zašto se odrekao usluga američkog beka.

Ipak taj potez je proizveo zakasnelo dejstvo, odnosno razbesneo je čelne ljude Metropolitena kada su videli da je Grej koga je Zdovc proglasio beskorisnim u Metropolitenu, odigrao ključnu ulogu na putu Monaka do pehara Evrokupa i prigrabio trofej MVP finala, a i vodi Kneževe ka pol poziciji pred plej-of nacionalnog šampionata, dok se Parižani grčevito bore da ostanu na poziciji s koje će nastaviti sezonu posle ligaškog dela.

Predsdenik kluba Alen Buvar je javno, preko društvene mreže, "raspalio" po svom treneru. Ubrzo je obrisao komentar. Ali, prekasno. Slovenčki stručnjak je mogao da vidi jasnu poruku, odnosno da nije više poželjan u Metropolitenu.

Ugledni list smatra da je ovo zapravo početak kraja saradanje kluba i Zdovca koja bi po slovu ugovora trebalo da traje do leta 2022. Ali, pita se kako će Metropoliten koji ima nameru da smanji budžet (sa sadašnjih 7.200.000 evra) uspeti da objasni Slovencu da mnogo ranije treba da spakuje kofere i "oprosti" im 180.000 evra neto, koliko mu je ugovorom zagarantovana plata za sledeću sezonu, druga po visini kada se uporede primanja trenera u Pro A ligi.

Očigledno će biti još vrelih dana ovog leta u Bulonjskoj šumi...