Dok Šejn Larkin najavljuje silovitu ofanzivu na evrotitulu u Kelnu, plejmejker moskovskog CSKA Danijel Heket dosta prizemnije pristupa završnom turniru Evrolige ovog vikenda.

Iskusni šuter ističe da je CSKA ove godine u podređenom položaju u odnosu na rivale, iako u Keln stiže kao branilac titule iz 2019. godine.

“Nestrpljivo čekam F4 i uzbuđen sam što ću igrati svoj drugi završni turnir. Spreman sam za sve što nas čeka“, kaže Heket za Eurohoops i nastavlja:

“Iskreno, CSKA doživljavam kao tim u podređenom položaju u odnosu na ostale rivale na F4. Mnogi su pred četvrtfinale pričali o tome da je Fenerbahče boljio od nas, ali smo onda na terenu uradili svoj posao. Prošli smo dugačak put, Milutinov je završio sezonu zbog povrede, Bolomboj se povredio, Šengelija je igrao sa slomljenim prstom u prvoj utakmici četvrtfinala, bilo je još mnogo toga što nas čini podređenim timom. Sada idemo na parket da dokažemo da možemo da uzmemo titulu. Ako svi budu uradili svoj posao kako treba, ne treba da osećamo nikakav pritisak“.

U ligaškom delu sezone CSKA i Efes odneli su po jednu pobedu u međusobnim duelima, a njihova oba susreta završena su ubedljivim pobedama.

“U polufinalu očekujem nešto potpuno drugačije. Biće i drugačija postavka oba tima, drugi je period sezone. U našoj pobedi nad njima zadali smo im baš jak udarac, a onda su nam oni uzvratili. Ko god bude psihički i fizički spremniji, uz malo sreće, napraviće bolji rezultat“.

Italijanski reprezentativac smatra da će veliki uticaj na ishod Fajnal fora imati izostanak publike jer će se završni turnir igrati pred praznim tribinama. Upitan da li će sezona biti uspešna samo pod uslovom da CSKA uzme titulu, Heket odgovara:

“Pre svega treba uzeti u obzir sve što se dešava. Imali smo mnogo povreda, bili u teškim situacijama o kojim ni ne volim da pričam previše i na kraju smo opet uspeli da se plasiramo u četvrtfinale na deobi prvog mesta i onda pobedimo u četvrtfinalu. To pokazuje naš karakter. Pokazali smo zajedništvo i timsko jedinstvo. Govorim u ime svih, igrača, trenera, osoblja, svi su dali sebe za rezultat na ovom dugom putovanju. Sve je u tome da s pravom pripremom uđeš u bitke. Ako izgubimo trofej, vratićemo se naredne godine da probamo da ga vratimo. To je to. Ne mogu da kažem da nam je sezona neuspešna ako ne osvojimo pehar“.

Na kraju prognozirao je ishod drugog polufinala između Barselone i milanske Olimpije.

“Olimpija prolazi“.

