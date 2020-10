Nema Hrvatska toliko NBA igrača da bi se olako odrekla usluga Marija Hezonje, NBA igrača, ali… Izgleda da je prešao svaku meru i crvenu liniju koju su postavili ljudi koji vode tamošnju reprezentaciju.

Hrvatski NBA košarkaš izazvao je veliku buru u hrvatskoj javnosti objavom na Instagramu kada je pozvao pratitelje da mu postavljaju pitanja. Neko od njih ga je na engleskom jeziku pitao zašto ne igra za hrvatsku reprezentaciju, pa je Hezonja jednostavno odgovorio.

"Zato što sam umoran i ne da mi se", odgovorio je 25-godišnji Dubrovčanin.

Bilo je tu možda šale ili sarkazma, ali vodeći ljudi hrvatske košarke to nisu tako shvatili.

I tu se javio selektor Veljko Mršić i rekao više neće zvati Hezonju u reprezentaciju. Ali, ne (samo) zbog poslednje objave.

"Kada sam preuzeo reprezentaciju, rekao sam da ona mora biti ekipa. Nisu važne jedino košarkaške i fizičke sposobnosti, već tu postoji ceo niz komponenti koje su jako bitne da bi ta ekipa funkcionisala. Otkada sam selektor, s Mariom sam razgovarao jednom u Las Vegasu, tada smo dogovorili da ćemo se čuti jer je on imao neke obaveze i bio je u gužvi, ali nismo uspeli da uspostavimo kontakt. Više puta sam lično posle toga to probao da uradim, HKS takođe, ali ništa. Nakon toga sam odlučio da ga neću više zvati, ali ne zbog ove objave, već zbog gore navedenih razloga. Jako malo smo generalno pričali u životu, jednom dok je bio još klinac, drugi put dok je bio u letnoj ligi u Orlandu, on je baš bio draftovan tog leta, ja sam bio s Dalasom pa smo malo razgovarali. Od tada, ništa. Za komunikaciju je uvek potrebno dvoje", rekao je Mršić za Indeks.

Ističe selektor Hrvatske da poštuje igračke kvalitete Hezonje, ali da to nije dovoljno da bi ušao u reprezentaciju ove zemlje.

"Mario je jako talentovan dečko, došao je do NBA lige, tamo je godinama, ali kao što sam rekao, da bi bio deo reprezentacije koju stvaramo nije dovoljno samo da budeš u NBA-u. Košarkaški deo je bitan, ali ljudske osobine su takođe bitne. Ako zapostaviš te elemente i fokusiraš se samo na košarkaške veštine, najverojatnije ćeš pogrešiti. Mario oko reprezentacije nije pokazao interes i ja nemam dileme oko svoje odluke", zaključio je Mršić.

Mišljenje o celoj priči dao je i predsednik stručnog saveta Hrvatskog košarkaškog saveza, čuveni Dino Rađa. I on je vrlo nezadovoljan ponašanjem Hezonje. Rađa veruje da Hezonja ozbiljno misli ono što je rekao. Te da tu nije bilo sarkazma.

"To je problem s kojim se mi dugo borimo. Imaš ljude kao recimo Bojana Bogdanovića kod kojeg nikada nije bilo upitno igranje za reprezentaciju, iako ima 10 puta veću minutažu i status od Hezonje. Imaš čoveka poput Hrvoja Perića koji dolazi kada nema većine igrača, nikad mu nije bio problem da se odazove, a onda s druge strane su takvi likovi kojima se ne da da igraju za reprezentaciju. Njegova izjava govori sama za sebe. Mislim da reprezentacija treba da bude svetinja. Tu priče za mene prestaju. Može on biti sarkastičan, ali to što je napisao je istina", rekao je Rađa i dodao:

"Sto puta smo ga zvali (u reprezentaciju), ja lično nekoliko puta mu slao poruku na koju se uopšte nije udostojio ni da odgovori. I dalje čuvam tu poruku, da ne bi bilo da nije tako i da nije istina, čuvam tu poruku za svaki slučaj", dodao je Rađa za Indeks.