Horas Grant je besan: Majkl Džordan je lažov

Prošlo je više od 20 godina, ali sukob između Majkla Džordana i Horasa Granta nije ugašen.

Naprotiv, dokumentarna serija “Poslednji ples”, koja je posvećena najvećem košarkašu sveta svih vremena, samo je pročeprkala po Grantovim ranama. Sedam godina je bio član Čikaga, osvojio tri šampionske titule, ali je posle toga otišao u Orlando.

Jedan od razloga je i knjiga “Džordanova pravila”, u kojoj je novinar Sem Smit pisao u događajima i odnosima u svlačionici Bulsa, a Grant je bio optužen da je bio izvor koji je Smitu ispričao sve te stvari. Da je prekršio pravilo da ono što se desi u svlačionici, ostaje u svlačionici.

Iako je i u dokumentarcu demantovao tu priču, Grant je danas još ljući kada govori na tu temu, jer izgleda da mu nije mnogo ljudi poverovalo.

“Laž, laž, laž… Ako je Majkl Džordan imao neki pik na mene, trebalo je to da rešimo kao ljudi. Hajde da pričamo o tome ili da rešimo na neki drugi način. Ali, umesto toga, on i dalje ide i priča te laži kako sam ja bio izvor za knjigu. Sem i ja smo oduvek bili odlični prijatelji, to smo i danas, ali nikada ne bih ugrozio svetost svlačionice. Sem Smit je bio istraživački novinar i morao je da ima dva izvora koja bi potvrdila svaku priču, pa zašto onda Džordan upire prst samo u mene”, rekao je Grant za ESPN.

Ljut je Grant zbog celog dokumentarca, ne samo zbog te sekvence. Po njemu, cela ta priča koja je prikazana u seriji ne odgovara istini.

“Kada je taj nazovidokumentarac samo o jednoj osobi i kada se uzima kao završna reč na svaku temu samo ono što ona kaže, to onda nije dokumentarac. To je njegova strana priče šta se desilo u Poslednjem plesu. To nije dokumentarac, jer je mnogo stvari isečeno, preuređeno”.

Nekadašnji centar Čikaga smatra da je premalo prostora u deset epizoda dobio ostatak tima Bulsa.

“Rekao bih da je serija bila zabavna, ali mi, kao njegovi saigrači, znamo da je 90 odsto toga čisto sr..e kada je realnost priče u pitanju. Mnogo toga nije istinito oko toga šta je Džordan govorio nekim saigračima, a šta su mu oni odgovarali. Ali sve je to isečeno i sređeno u ovom nazovidokumentarcu”, tvrdi Horas Grant.