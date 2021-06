Srbija je dočekala taj dan, Nikola Jokić je postao MVP najjače košarkaške lige sveta!

Ako je ikada i bilo sumnje ko će dobiti najveće individualno priznanje za takmičarsku 2020/21, centar iz Sombora je svaku počistio i ostavio takvu konkurenciju iza sebe da se čovek prosto naježi samo kada pogleda tu dugačku listu superzvezda - Lebron Džejms, Stef Kari, Janis Adetokunbo, Demijan Lilard, Kavaj Lenard, Kevin Durent, Džejms Harden, Luka Dončić... Treba li ići dalje?

Pamtiće se ovaj 9. jun kao dan kada je Nikola Jokić stao rame uz rame s najvećim imenima svetske košarke. Postao je prvi igrač u istoriji Denvera s MVP priznanjem i uradio ono što nisu svojevremeno mogli Karmelo Entoni, Aleks Ingliš, Dikembe Mutombo... Franšizu iz Kolorada podigao je proseka i stavio među timove koji su u dosadašnjoj istoriji imali bar jednom najkorisnijeg igrača NBA lige.

Niko nikada nije uradio ono što je Nikola Jokić uspeo - postao je najniže rangirani pik sa NBA drafta (41) koji je pokupio nagradu za najveće pojedinačno dostignuće! Ko je tog leta 2014. mogao da pretpostavi da će Nikola Jokić, srpski sin i sada nesumnjivo najveće ime domaće, regionalne i evropske košarkaške scene u ovom trenutku postići ovako nešto? Što je svojevremeno znao da kaže Igor Kokoškov: "Slagao bi svako ko bi rekao da je ovo očekivao".

Zato, hajde da se podsetimo šta su o tek promovisanom MVP NBA lige svojevremeno govorili treneri koji su pratili njegov rast i razvoj...

Nikola Jokić (©AFP)

6. februar 2017: Trener Dalas Maveriksa Rik Karlajl, posle poraza od Denvera. Nikola Jokić je te večeri imao 13 poena, devet asistencija i četiri skoka:

“Njegov kvalitet šuta i dodavanja su na nivou najboljih igrača NBA lige na njegovoj poziciji“.

27. mart 2017: Alvin Džentri, tadašnji trener Nju Orleans Pelikansa, posle trijumfa nad Denverom:

“Ljudi, Denver u svojim redovima ima momka koji će postati superzvezda NBA lige“.

31. mart 2017: Stiv Kliford, tadašnji trener Orlando Medžika, na pitanje da prokomentariše talenat i potencijal Nikole Jokića:

“Mogu slobodno da kažem da je unikat“.

4. novembar 2017: Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker, uoči meča protiv Denvera u Koloradu:

“Nikola Jokić je jedan od mojih omiljenih igrača u ligi zbog pregleda igre i kvalitetnih dodavanja. Oduvek sam voleo da gledam igrače koji su uvek korak napred na šahovskoj tabli, on je jedan od tih igrača. Najviše me podseća na Arvidasa Sabonisa. Denver igra sve preko i oko Nikole. On je kao centar oko kojeg se vrti sve, a oko njega su igrači koji stalno utrčavaju ka košu ili šutiraju. Zbog toga je Denver tako dinamičan tim“.

2. januar 2019: Dejvid Fizdejl, tada trener Njujork Niksa, posle Denverovog trijumfa u Koloradu. Nikola Jokić je taj meč završio sa 19 poena, 15 asistencija i 14 skokova, a navijači su ga nagradili skandiranjem “MVP, MVP, MVP“.

“Jokić je Medžik Džonson od 220 centimetara. Strašan dodavač, podjednako dobar kao bilo koji plejmejker u NBA ligi“.

12. januar 2019: Igor Kokoškov, u tom momentu trener Finiks Sansa, u najavi susreta s Denverom u Arizoni:

“Svako ko bi vam iz Denvera rekao da je očekivao da će Nikola Jokić da postigne sve što je uradio - laže. Svaka odluka je rizik za sebe, bilo da si generalni menadžer, trener ili skaut. Imao je odličnu sezonu dosad. Ovo mu je četvrta godina u ligi, a budite sigurni da se ništa ne dešava preko noći. Još u mladim godinama igrao je profesionalnu ligu, što mu je pomoglo da stekne iskustvo potrebno za ligu velikih momaka kakva je NBA. Kada su ga (Jokića) doveli, niko u Denveru nije mogao da zna da li će biti bolji Nurkić ili on. Gradio je sebe do nivoa na kojem je sada. Impresivan je, on je ’point center’ iliti plejmejker petica što je velika stvar. Ima božji dar, ali kada je dolazio ljudi su bili razmišljanja: ’Hajde da vidimo šta smo dobili’. Dobili su Ol star igrača“.

Nikola Jokić (©AFP)

21. mart 2019: Trener Vašington Vizardsa Skot Bruks pred utakmicu s Denverom u glavnom gradu:

“Svi visoki igrači Denvera su odlični, ali posebno Nikola Jokić. Taj dečko spaja dodavanja kakva svojevremeno nije mogao ni Medžik Džonson. Ima takav osećaj da tačno može da predoseti šta će da se dogodi dok je još na polovini terena ili na početku akije. Baca loptu i spaja je sa saigračima redovno. To sam kod njega video mnogo puta i stalno premotavam snimke kada gledam šta radi“.

29. jun 2019: Sten van Gandi tokom gostovanja Beogradu na trenerskoj klinici:

“Nebo mu je granica. Bio je najbolji centar NBA lige ove sezone i član najbolje petorke takmičenja. Savršeno se uklupio u način na koji se igra menja. Može da igra na lou postu, što je tradicionalna igra za poziciju centra, može da izađe i spolja, da šutira za tri. On je najbolji asistent među centrima koje imamo u NBA ligi, među najboljima posle još jednog Srbina Vlada Divca. On menja igru i sve igrače Denvera čini boljim, daje im mnogo prostora zbog svojih kvaliteta, mogućnosti da dodaje i šutira. Ne vidim nijedan razlog zbog kojeg neće nastaviti da nosi titulu najboljeg centra lige“.

29. oktobar 2019: Trener Sakramento Kingsa Luk Volton pred utakmicu s Denverom u Golden 1 Centru:

“On je najbolji kreator među visokim igračima u ligi. Svaki put prvo gleda kako da razigra saigrače, pre nego što uopšte pomisli da sam završi askciju. Sposoban je da u nizu pogađa trojke. Jedinstven igrač, jedinstven izazov za svaku odbranu“.

8. novembar 2019: Bret Braun, u to vreme Filadelfije Seventisiksersa, pred utakmicu u Denveru:

“Nikola Jokić je ’jednorog’. Jokić je elitni dodavač, centar koji postiže veliki broj poena u reketu, ali on je ’jednorog’ po svim standardima ove igre i to govorim sa izuzetnom dozom poštovanja. Dajem mu najveći kompliment koji čovek može da uputi drugoj osobi. Zbog svoje nesebičnosti posebno ga je teško čuvati i uopšte pripremiti odbranu za njega“.

20. novembar 2019: Majk D’Antoni, tadašnji trener Hjuston Roketsa pred gostovanje u Koloradu:

“Nikola radi sve ono što on želi. Pokušavate da mu otežate, pokušavate da ga ne faulirate, da umanjite njegov učinak. Ali on je odličan irač. Uradiće na kraju ono što je naumio. Kao i Džejms (Harden). Nije me briga šta protivnici spremaju u odbrani za Džejmsa. On uvek odigra dobro i to je samo zbog njega. Kada odigra loše, opet je razlog samo on. Baš kao i Nikola, baš kao i Ras (Vestbruk). Oni su retka vrsta igrača gde svve zavisi isključivo od njih“.

22. februar 2020: Bili Donovan, tadašnji trener Oklahome Siti Tandera posle trijumfa nad Denverom kod kuće. Nikola Jokić je taj meč završio s 32 poena, sedam skokova i pet asistencija za 34 minuta:

“On je tako dobar igrač. Ako nameravate da ga zaustavite morate da mu ometate vidokrug i polje dodavanja, a da istovremeno budete dovoljno agresivni da uputi šut. To je njegov kvalitet“.

Greg Popovič (©AFP)

6. avgust 2020: Trener San Antonio Sparsa Greg Popovič posle trijumfa Denvera u “balonu“ na Floridi. Nikola Jokić je meč završio sa 25 poena, 11 asistencija i četiri skoka;

“Nikola Jokić je reinkarnacija Lerija Birda. Radi sve. Fantastičan je. Izlazi spolja i pogađa trojke, uvek je prisutan na skoku. On bi trebalo da bude vladar NBA lige, ne možete da mu uzmete loptu. On je Mozes Meloun. Jedva da se odvoji od zemlje kada skoči, pljesne loptu dva-tri puta i završi u njegovim rukama ili je vrati u obruč. To nije sreća. On to radi stalno. Sjajan je na skoku, najbolji dodavač među centrima. Ako nije najbolji, onda je jako blizu tome. Poseban igrač“.

9. septembar 2020: Dok Rivers, tada trener Los Anđeles Klipersa, posle poraza od Denvera u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije:

“Da li Nikolu Jokića mogu da uporedim s nekim centrom u istoriji NBA? On u sebi ima ponešto od svakog. Ima rad nogu i pokrete Hakima Olajdžuvona, čudnu, blesavu inteligenciju Kevina Mekhejla. On je stvarno dobar. Najbolji je dodavač među visokim igračima koje sam gledao u svom životu. Znam da je Bil Volton bio jedan od najboljih, ali Jokić je još bolji“.

3. januar 2021: Rajan Saunders, tada trener Minesote Timbervulvsa pred dolazak Denvera u Mineapolis:

“Jokićevi kvaliteti razigravanja se posebno vide na postu. Denverovi poeni po posedu su ekstremno visoki kada dolaze njegova dodavanja sa posta. On zna da u sekundi rasturi udvajanje koje mu dolazi. Zato je najbolje pokušati da uradiš sve kako bi ga izbacio iz zone komfora, to je sve“.

11. januar 2021: Trener Njujork Niksa i zvanično najbolji trener godine Tom Tibodo pre utakmice s Denverom u Medison Skver Gardenu:

“Jokić je poseban igrač. Njegova prethodna iskustva su ga dosta toga naučila. Kada pogledate koje je sve korake Denver napravio, idu u korak s njegovim napretkom. Samo zbog toga ima veliko poštovanje od mene jer je ol-raund igrač“.

23. januar 2021: Trener Finiks Sansa Monti Vilijams posle trijumfa Denvera u Arizoni. Nikola Jokić je na toj utakmici za 40 minuta skupio 31 poen, 10 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte:

“U sebi nosi pomalo od mnogih igrača koje sam video tokom karijere. Kada gledam Nikolu Jokića prva asocijacija mi je Arvidas Sabonis u najboljim godinama. Kada gledam snimke sa Jokićevim potezima, često mi se dogodi da premotam situaciju unazad samo kako bih shvatio šta je to on video u određenim situacijama“.

Erik Spolstra (©AFP)

28. januar 2021: Trener Majami Hita Erik Spolstra uoči susreta sa Denverom na Floridi:

“Nikola Jokić? Dečko je na MVP nivou i to pokazuje u svakom aspektu ove igre“.

31. januar 2021: Trener Jute Džez Kvin Snajder posle trijumfa Denvera u Bol Areni. Nikola Jokić je taj meč završio sa 47 poena, 12 skokova, pet asistencija, dve ukradene lopte i jednom blokadom:

“Ako me pitate šta je dovelo do toga da Jokić odigra utakmicu sa 47 poena, rekao bih da je delom do njegovog kvaliteta, delom do načina na koji smo ga branili. Ako bih rekao da je samo jedno, poništilo bi ono drugo. Verujem da smo mogli i morali bolje, tako razmišljaju svi u svlačionici. U ovom slučaju Rudi (Gober) je morao mnogo bolje, što je veliki izazov, mada je i sam svestan da je trebalo više da uradi. I ostali saigrači su morali da mu pomognu. Nikola je igrao tako dobro, šutirao odlično za tri (4/4 prim. aut), zato je trebalo agresivnijom odbranom da izađemo na njega. Čak i kada bismo izašli visoko i agresivno na njega, on bi pogodio. Nikola je pokazao da je odličan igrač“.

2. februar 2021: Trener Detroit Pistonsa Dvejn Kejsi pred utakmicu s Denverom u Koloradu:

“Nikola Jokić je tip igrač u koga se ugledaju današnja deca ne samo u SAD, već i širom sveta. Žele da budu kao on, oponašaju njegovu igru i vide sebe u njemu“.

9. februar 2021: Trener Milvoki Baksa Majk Badenholzer pred utakmicu s Denverom u Koloradu:

“Nikola Jokić razmišlja isključivo o tome kako da pobedi. Uradiće sve što je potrebno kako bi njegov tim pobedio ili dao ekipi najbolju poziciju da trijumfuje. Moramo da uradimo sve što je moguće kako bismo mu to oduzeli, kako bismo mu zagorčali život u predstojećem duelu“.

21. februar 2021: Trener Atlanta Hoksa Nejt Mekmilan pred susret s Denverom u Stejt Farm Areni:

“Svi vide da je Nikola ,mnogo agresivniji u želji da sam reši akcije. On je prava petica koja igra kao plejmejker, inicira svaki napad. Njegova igra sastoji se od mnogo nasumičnih poteza koje je jednostavno jako teško skautirati i spremiti odbranu od toga“.

11. mart 2021: Trener Šarlot Hornetsa Džejms Torego pred gostovanje Denveru u Bol Areni:

“Ako budemo izašli na parket s jednim čuvarom, jednom šemom za ceo meč, brzo će shvatiti šta želimo. Zato moramo da budemo agresivni na njemu. Da na njega izlazimo s više čuvara, da više njih uvek bude na njemu, da imamo unapred spremno nekoliko planova i akcija za njega. Ako ne bude uspelo, zamoliću Majkla Melouna da ga izvede iz igre (smeh)“.

24. mart 2021: Trener Toronto Reptorsa Nik Nurs pred dolazak Denvera u Kanadu:

“Apsolutno uživam gledajući njegove igre. Samo tokom poslednjih 48 časova pogledao sam klipove sa njegovim potezima kada smo radili skauting i ne mogu da kažem koliko sam puta odmahivao glavom u neverici kada vidim šta sve može. I dalje mi nije jasno kako lopta uvek završi kod njega čak i kada promaši šut“.

11. april 2021: Doskorašnji trener Boston Seltiksa Bred Stivens, posle trijumfa nad Denverom:

“Veliki korak napred kao kandidat za MVP priznanje napravio je kada je odlučio da kažnjava protivnike tako što napada koš i pogađa šuteve“.

Nikola Jokić i Majkl Meloun (©AFP)

9. maj 2021: Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun, uoči meča protiv Bruklina u Koloradu:

“Moj argument zašto je Nikola Jokić MVP? Uradio je toliko toga za nas, uprkos svim povredama sa kojim se borimo. Pogotovo jer je izgubio drugog najboljeg igrača u timu, što samo pokazuje koliki uticaj Nikola ima na ishod svake utakmice. Napad, odbrana, liderska crta, kultura, nazovite to kako hoćete. Uspeli smo da preživimo oluju zbog Nikolinih dobrih igara i sposobnosti da sve oko sebe učini boljim“.

9. maj 2021: Trener Bruklin Netsa Stiv Neš, uoči gostovanja Denveru:

“Očito je da je Nikola Jokić MVP ove godine. Radi se o tip igrača koji drži visok nivo u kontinuitetu, čini saigrače boljim i da sve ide napred. Izgubili su Džamala Mareja i Nagetsi nisu popustili ni na tren. Eto, toliko je dobar. Tako je odlučan i zarazan dodavač, jer ne samo što može da prosledi pravo dodavanje, već može i da pročita svaku situaciju. Njegova dodavanja su poput hokejaških kada gledate gde lopta prolazi na putu do željenog saigrača. Oni na sve to dobiju otvorenu situaciju za šut. Usavršio je taj stil igre i neprestano pokazuje volju da razigra druge“.

18. maj 2021: Teri Stots, sada već bivši trener Portland Trejlblejzersa, pred start prve runde plej-ofa:

“Nikola Jokić je glava zmije jer sve prolazi kroz njega. Završava akcije, dribla, razigrava saigrače i tako ih čini boljim. Jako je težak igrač za čuvanje i zato će sve odbrambene pripreme koje budemo pravili biti zasnovane na šemama koje će uključivati njega“.