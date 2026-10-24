I Alimpijević pao pred Đorđevićem! Bahčešehir sam na vrhu, dobio još jednog evroligaša
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Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 21:47
Tim bivšeg selektora Srbije jedini sa maksimalnim učinkom u turskom šampionatu posle pet kola
Učesnik je Evrokupa, ali mu ni evroligaši ne mogu ništa. I zato Bahčešehir sa vrha tabele gleda konkurenciju u Turskoj. Ostaće tamo i po završetku aktuelne runde domaćeg šampionata, pošto je jedini tim sa stopostotnim učinkom posle pet kola. A stoposototan je pošto je u istanbulskom derbiju dobio Bešiktaš - 100:96.
U okršaju dvojice selektora, sadašnjeg i bivšeg, Aleksandar Đorđević je nadmudrio Dušana Alimpijevića i naneo mu treći ligaški poraz. Iako je tokom većeg dela utakmice bio u zaostatku, Bešiktaš je pripretio da bi u finišu mogao da režira veliki preokret i dođe do pobede, ali je ukočio kada je trebalo da prelomi meč i na kraju položio oružje pred Bahčešehirom, baš kao što je na startu prvenstva uradio još jedan turski evroligaš - Fenerbahče.
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Domaći tim je odlično otvorio utakmicu, pa se vrlo rano odlepio i stečenu prednost uspešno branio tokom većeg dela meča. Dugo, dugo je Bahčešehir bio u vođstvu, sve do sredine četvrte četvrtine kada mu je gradski rival poručio da se neće predati bez borbe.
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