I to se dogodilo: Panatinaikos izgubio! Itudis dobio kuma Željka

Još jednom je možda i najveći uticaj na susret i sam ishod imao Ilajdža Brajant. Reagovao je na pravi način kada je Hapoelu gorelo pod nogama, kada je Panatinaikos bio na granici da potpuno okrene utakmicu u svoju korist, ali je upravo vrsni strelac to sprečio svojim hicima i potezima.

Hapoel je na otvaranju poslednje deonice uspeo da stigne do osetnih +10 (71:61) posle trojke vrlo dobrog Zeka Ledeja, međutim nakon tog pogotka Zeleni su dodatno podigli radnu temperaturu i krenuli na sve ili ništa preko Brankua Badioa i Matijasa Lesora. Ređali su gosti grešku za greškom, počela je da se topi prednost i došlo je do problema kada je Džerijan Grent vezao pogotke u dva napada i doneo vođstvo (72:71). Srećom po Hapoel, baš tada je došao televizijski tajm-aut koji je pomogao da se ekipa ohladi i podigne. Petominutni post prekinuo je Amir Kofi, da bi onda Ilajdža Brajant sigurnim pogocima sa penala naterao Željka Obradovića na tajm-aut pred zaključna četiri minuta.

Na njegove poene nadovezao se Den Oturu koji je ponovo bio dominantna sila u reketima i držao je vođstvo Hapoela. Možda i ključnu trojku pogodio je Brajant za 82:78 na dva i po minuta do kraja i čini se da je istom prelomio utakmicu. Jer, usledila je velika greška Najdžela Hejsa Dejvisa, loptu mu je oteo Amir Kofi, da bi Zek Ledej pentirao na Brajantovu asistenciju za velikih +6 (84:78) i to je bilo to. Tačnije, bilo je kada je Vasa Micić pred završnih 60 sekundi ubacio trojku za 87:79.

Brajant je susret završio sa 14 poena (4/7 za dva, 1/1 za tri), šest skokova i tri asistencije za indeks 22. Najefikasniji je bio Ledej sa 17 poena (4/7 za dva, 1/3 za tri) uz pet skokova. Oturu je imao 13 poena i pet uhvaćenih lopti, dok je Vasilije Micić imao devet poena, osam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu.

Silven Fransisko je bio jedini na nivou za domaćina sa 22 poena (6/8 za dva, 2/5 za tri), uz po četiri skoka i asistencije. Badio je dodao 12, a Lesor 11 poena.

EVROLIGA, 6. kolo

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Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87

/Novel 21 - Lučić 17/

Žalgiris - Anadolu Efes 70:85

/Edvards 16 – Strazel 19/

Crvena zvezda - Pariz 90:81

/Moneke 23 - Etijen 24/

Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv 81:91

/Fransisko 22 - Ledej 17/

Virtus Bolonja - Baskonija 86:78

/Kar 20 - Loson 13/

Barselona - Olimpijakos 100:105pp

/Martin 17 - Vezenkov 25/