Poput groma iz vedra neba, jutros je odjeknula vest da su Igokea, banjalučki Borac i sarajevski Sparsi izbačeni iz košarkaškog šampionata Bosne i Hercegovine, nakon što se nisu pojavili na završnici prvenstva koje je igrano u Širokom Brijegu. Samim tim, šampionska titula otišla je u ruke domaćinu Fajnal fora, a za tri pomenuta kluba najavljene su drakonske kazne.

Tako se košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio saopštenjem u kojem navodi pravilnik da zbog nedolaska na završnicu, ekipe automatski ispadaju iz najelitnijeg ranga.

Ovu odluku potvrdio je i generalni sekretar košarkaškog saveza BiH Amer Čolan.

„U pravilniku jasno stoji takva odluka. To je saopštenjem naveo i komesar takmičenja, gospodin Nadir Koredžija, pa nama nije preostalo ništa drugo, nego da to objavimo. Naravno, ova odluka nije konačna, jer sve ekipe nakon svake odluke imaju pravo žalbe. Mi smo pomenutim klubovima već saopštili pomenuto, kao i to da imaju pravo žalbe, ali do ponedjeljka 14.juna. Nakon toga, takmičarska komisija će uzeti sve u razmatranje i ustanoviti koji će biti konačan epilog. To bi se trebalo znati do kraja naredne sedmice“, naglasio je Čolan.

Igokea, Borac i Spars dodatno su kažnjeni sa po 3000 KM, a biće zanimljivo videti konačan rasplet i da li će tri košarkaška giganta Bosne i Hercegovine i naredne sezone nastupiti u elitnom rangu.