Dragan Bajić je rezime pobede Igokee nad Crvenom zvezdom u demonstraciji odlične košarke zaključio rečima: "Idemo u Beograd da pobedimo Zvezdu".

Optimizam zvanično najboljeg trenera za takmičarsku 2020/21 nije bez pokrića. Igokea se ravnopravno takmičila sa Crvenom zvezdom u svim dosadašnjim odmeravanjima snaga, objektivno bila i bolji takmac, ali je oba gostovanja u Beogradu izgubila posle rezultatskog preokreta rivala, gde je pucala pod pritiskom i preteranog razmišljanja o pobedi. Ima tu i do Zvezdinog iskustva, naravno, odnosno razlike u kvalitetu, ali Igokea se ove sezone nije obrukala protiv jednog od glavnih kandidata za titulu. Naprotiv.

04.00: (2,50) Denver (13,0) Bruklin (1,65)

U situaciji kada navijača na tribinama nema, Zvezdina prednost u odnosu na goste iz Republike Srpske teoretski je u vremenu provedenom na parketu dvorane Aleksandar Nikolić. S tim što dosadašnja dva susreta u beogradskom hramu košarke ne ostavljaju utisak da je Igokea uopšte u podređenom položaju. Pogotovo u majstorici gde rezultat zavisi više od raspoloženja, nego realnog kvaliteta.

Istorija Jadranske lige nam kaže da se u ukupno šest godina postojanja plej-ofa pet puta dešavalo da tim izgubi prednost domaćeg terena. Od toga četiri puta u polufinalu. Prvo je to uradio Partizan davne 2007. godine u seriji s Cibonom. Zagrebački klub je tada prednost domaćeg terena dobio na konto boljeg skora u međusobnim susretima, ali je Parni valjak zahvaljujući Nikoli Pekoviću dobio majstoricu u Domu Dražena Petrovića. To je bio prvi plej-of u serijama, a sledeći se igrao tek osam godina kasnije, posle čega je postao standard.

U doigravanju 2015. Budućnost je u seriji na tri dobijene na kraju ipak poražena od tada zagrebačke Cedevite i to baš u majstorici igranoj u Morači. Prethodno su oba sastava nosila pobede na svom terenu. Bila je to jedina godina kada se polufinale takođe igralo na najviše pet utakmica, kasnije se do finala dolazilo u seriji na dve pobede.

IZBOR UREDNIKA

Godinu dana kasnije desio se presedan kada je Budućnost ispala u polufinalu od Mege, iako su podgorički Plavi prvi deo sezone završili na prvom mestu na tabeli. Setiće se mnogi da je supertalentovani tim Mege pod komandom sadašnjeg trenera Budućnosti Dejana Milojevića igrala tada strašnu košarku, a Rade Zagorac, Nikola Ivanović i Timoti Luvavu izrežirali su jedinstven uspeh – da je ekipa sa četvrtog mesta na tabelu dobila najbolji tim ligaškog dela bez izgubljenog meča! Igokea nije u poziciji da Zvezdu dobije s “nulom“, ali bi u slučaju povoljnog ishoda u Beogradu za tri dana postala tek drugi tim koji je skinuo skalp prvoplasiranom iz prve faze. A to je nešto što u Crvenoj zvezdi ne žele da se dogodi...

Plej-of 2018. godine pamti se po tome što je Budućnost uzela šampionsku titulu preko Crvene zvezde, iako nije imala prednost domaćeg terena. Aleksandar Džikić je brejkom šokirao Zvezdu već u prvom susretu da bi zatim na krilima Nikole Ivanovića i Nemanje Gordića, koji su bili nerešiva enigma za odbranu crveno-belih, obezbedili šampionsku krunu u Podgorici. Ta serija ostaće upamćena i po onom promašaju Matijasa Lesora u poslednjim trenucima treće utakmice, koji je mogao da vrati Zvezdu u život...

Tokom doigravanja 2019. poslednji put smo u polufinalu videli da ekipa gubi prednost domaćeg terena. Tada je Budućnost takođe izašla kao pobednik u dvoboju protiv Cedevite čime se revanširala za onu eliminaciju iz 2015. godine. Tada je napad zagrebačkog tima predvodio danas najbolji igrač Budućnosti Džastin Kobs, dok su Budućnost do pobede u majstorici doveli Erl Klark, Nemanja Gordić i Goga Bitadze...

Ove godine Budućnost je relativno lako izašla na kraj s Mornarom, iako su upravo igrači Mihaila Pavićevića Zvezdi omogućili da se vrati na vrh tabele. Crvena zvezda sada ima obavezu da pokaže da zaslužuje finale više od Igokee, jer razlike u kvalitetu nema. Dragan Bajić i njegovi igrači u Beogradu neće imati šta da izgube, pa je samim tim pritisak na crveno-belima...

Za kraj podatak - u dosadašnjih devet majstorica Jadranske lige kroz obe faze doigravanja domaćin je slavio šest puta. Crvena zvezda je dobila sve četiri odlučujuće utakmice (treću ili petu) dosad.

JADRANSKA LIGA – PLEJ-OF 2007 (polufinale)

Cibona - Partizan 76:69

Partizan – Cibona 87:76

Cibona – Partizan 81:87

JADRANSKA LIGA – PLEJ-OF 2015 (polufinale)

Budućnost – Cedevita 82:81

Budućnost – Cedevita 81:76

Cedevita – Budućnost 85:57

Cedevita – Budućnost 88:85

Budućnost – Cedevita 66:70

JADRANSKA LIGA – PLEJ-OF 2016 (polufinale)

Budućnost – Mega 81:85

Mega – Budućnost 76:75

JADRANSKA LIGA – PLEJ-OF 2018 (finale)

Crvena zvezda – Budućnost 76:80

Crvena zvezda – Budućnost 69:59

Budućnost – Crvena zvezda 78:77

Budućnost – Crvena zvezda 77:73

JADRANSKA LIGA – PLEJ-OF 2019 (polufinale)

Cedevita – Budućnost 90:83

Budućnost – Cedevita 87:72

Cedevita – Budućnost 73:78

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com