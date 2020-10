Igokea se pred početak sezone smatrala ekipom koja bi mogla iz senke da proba da zapreti glavim favoritima, a polako tim iz Laktaša kreće to da i ispunjava. Sada je gostovao Splitu i uspeo je da slavi sa 79:78 u neizvesnoj završnici, mada je utisak da je Igokea lakše došla do pobede nego što to rezultat pokazuje.

Klemons je sa linije za slobodna bacanja dao najvažnije poene sa kojima je presudio Splitu iako je na kraju Čamapara dao trojku kojom je samo smanjio rezultat na jedan razlike.

Igokea je sve vreme bila bolji rival, dobila je prvu deonicu sa pet razlike dozvolivši domaćinu da postigne samo 11 poena za 10 minuta. Drugo poluvreme je pripalo hrvatskom sastavu, Split je u drugih 20 minuta dao čak 50 poena, ali nije uspeo da slavi.

Najefikasniji u redovima Igoke bili su Nikola Jovanović sa 14 poena, Klemons sa 13, Atić sa 12, a Voler je dodao 11 poena.

Kada je Split u pitanju, istakao se Marčinković sa 17 poena, a dvocifreni su još bili Luković (12p), Čampara (11p), Perković (10p) i Vranković (10p).

ABA LIGA – 4. kolo

Subota:

Split - Igokea 78:79

/Marčinković 17 - Jovanović 14/

Nedelja:

12.00: (13,0) Mega (30,0) Crvena zvezda (1,02)

17.00: (1,20) Budućnost (19,0) FMP (5,00)

18.45: (1,45) Partizan (15,0) Cedevita Olimpija (3,05)

Ponedeljak:

18.00: (3,50) Primorska (16,0) Zadar (1,35)

21.00: (1,70) Krka (14,5) Cibona (2,30)

*** Kvote su podložne promenama

Odloženo:

Borac - Mornar