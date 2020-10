Partizan je jači tim od Bahčešehira, ali morao je da prođe kroz sve i svašta da to i dokaže na terenu. Dosta škripi u odbrani, još nema glavnih automatizama u napadu, pa možemo da je Parni valjak uz problematičnu igru došao do fantastične i veoma važne pobede u gostima u Evrokupu što je uvek poduhvat za pohvalu - 82:76.

Propusta u igri bilo je podosta, to će sve morati crno-beli da ispeglaju do sudara sa Cedevitom, ali ako gledamo samo rezultat mogu crno-beli da budu prezadovoljni činjenicom da su stigli do skora 2-2 u Evrokupu. Pitanje je koliko će biti zadovoljni sveukupnim utiskom koji su ostavili. Da je preko puta bio neki ozbiljniji rival...

Crno-beli nisu nikako uspevali da se odvoje, a imali su nekoliko prilika. Pa je očekivano sve otišlo u neizvesnu završnicu. Tamo je važne poene vezao Miler Mekintajer sa vezanom dvojkom i trojkom. Nadovezao se Veličković trojkom i Mika poenima iz reketa. A onda je Mekintajer dao fenomenalnu trojku za šest razlike. Iako je Mekintajer napravio grešku u završnici kada je izgubio loptu, crno-beli su uspeli da izvuku meč na svoju stranu baš njegovim poenima na osam sekundi pre kraja kada je bio precizan flouterom od table.

Najefikasniji u pobedi Partizana bili su Kodi Miler Mekintajer sa 22 poena, a Erik Mika je dodao 19 poena i šest skokova. Kod domaćina je Erik Grin dao 23 poena, a Džouns i Jildizli po 16.

Bahčešehir se na početku držao najviše zahvaljujući trojkama Džounsa i Grina, a Partizan je potom došao do bolje igre i eskploatacije loše odbrane turskog tima u reketu. Miler Mekintajer je davao ritam igri, a Tomas je pokazao ofanzivne kvalitete.

Dangubić je odigrao nekoliko dobrih odbrana na Grinu, a crno-belima nije trebalo mnogo da to materijalizuju, dok je Džouns na drugoj strani pravio dosta problema Parnom valjku. Da srpski tim nije pokazao malo i neozbiljnosti, te da nije mašio zicere, mogao je već u prvoj deonici da ode na dvocifrenu razliku.

Na ovom meču Partizan nije mogao da računa na Vila Mozlija i Ognjena Jaramaza, ali je zato u 12 bio Brajan Angola.

Za pohvalu je kako je Mika igrao u prvom poluvremenu, nekoliko puta se dobro otvorio iz pik en rola, imao je i zakucavanje i nagovestio je šta bi crno-beli mogli od njega da očekuju ove sezone. Sa druge strane, Markus Pejdž je bio potpuno zatvoren, nije „video“ obruč.

Ono što nikako nije dobro je što Partizan nije znao da se odlepi kada je došao na 11 poena razlike, već je lošim reakcijama, da ne kažemo glupostima, dozvolio domaćinu da priđe na

Bahčešehir ima dvojicu igrača koje treba zaustaviti, to su Džouns i Grin, pa su i pored te činjenice crno-beli dopustili da im Džouns samo u prvom poluvremenu ubaci 16 poena!

Kako je Partizan igrao krajem druge četvrtine, tako je nastavio u trećoj, slaba je bila energija kod beogradskog tima, pa je sve nagoveštavalo da nas čeka naizvesna završnica, kao što je to ukazivao i rezultat na kraju treće deonice od tri poena prednosti crno-belih (59:56).

Morala je da bude drama do kraja. Partizan ju je preživeo.

EVROKUP: Bahčešehir - Partizan 76:82 (17:24, 22:14, 17:21, 20:24)

Sudije: Jerezuelo, Udjanskij, Hadžić

BAHČEŠEHIR: Džouns 16, Jučeoral, Akpinar 2, Ozdemir 4, Ončel 4, Grin 23, Kiličli, Jilmaz, Jildizli 16, Akjazili, Oldridž 5, Jilmaz Erkan 6

PARTIZAN: Mika 19, Miler Mekintajer 22, Zagorac 3, Pejdž 6, Dangubić 8, Gordić 7, Janković S, Angola, Veličković 7, Janković N 2, Tomas 6, Trifunović 2

