Igrač naljutio Alimpijevića: Što si se vraćao? Idi nazad u svlačionicu...

Kada su shvatili šta se događa, trojica saigrača potrčali su za nekadašnjim igračem Fenerbahčea u pokušaju da ga ubede da se vrati... Birsen se sam vratio na klupu posle nekoliko minuta, međutim Alimpijević ga je momentalno poslao nazad u svlačionicu i više se nije vraćao. Sve se dešavalo u momentu kada je Bajern pravio seriju 19:0 kojom se vratio u život, mada je Bešiktaš na kraju ipak zasluženo slavio.

Ispostavilo se da je Birsen bio vruće glave i da ga je Alimpijević zatim poslao na hlađenje. Turčin je u igri proveo ni ceo minut tokom treće deonice, pre nego što ga je selektor Srbije vratio na klupu posle izgubljene lopte i greške u odbrani. Birsen se nije vratio na mesto, već je otišao pravo u svlačioniocu.

Mimo trijumfa, jedan detalj obeležio je susret, koji se nije ni dogodio na parketu. Naime, na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem Dušan Alimpijević šalje svog igrača Metedžana Birsena u svlačionicu, što je pokrenulo brojne spekulacije o tome šta se desilo, jer se na televizijskom snimku nije videlo ništa.

Birsen je odigrao četiri utakmice u Evroligi ove sezone, ali se nije naročito istakao sa dva poena i tri skoka, za osam minuta u proseku.

Alimpijević se posle utakmice nije vraćao na incident, već je istakao koliko je pobeda bila važna za njegov tim.

”Zaista sam srećan. Moram da kažem da smo tokom 27 minuta utakmice igrali neverovatno dobro. Mislim da smo na terenu pokazali svu lepotu košarke. Želim da ponovim ono što sam rekao i u izjavi odmah posle utakmice: razumem svoje igrače. Svaka pobeda u nedelji sa dve utakmice izuzetno je vredna”, rekao je Alimpijević i nastavio:

”Posle prvih šest nedelja Evrolige, sa skraćenom rotacijom i ovako napornim rasporedom, imamo tri pobede iz tri utakmice. Pritom su se povredila dvojica igrača na koje smo ozbiljno računali i koji je trebalo da imaju veoma važne uloge u timu. To nam je dodatno skratilo rotaciju. Zato imam ogromno poštovanje prema svojim igračima, koji su izneli sav taj teret. Ostvarili smo zaista veliku pobedu“.

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Nema dilemu srpski stručnjak da su ovo naporni, ali ujedno i prelepi dani za klub koji se posle više od decenije vratio u evroligaško društvo.

”Zaista sam uzbuđen. Bešiktaš se vratio u Evroligu posle 13-14 godina. Do sada smo ostvarili tri pobede, i to protiv neverovatnih organizacija i velikih klubova. Pokazali smo da nismo slučajno u Evroligi. Ovde smo da igramo dobru košarku. Naravno, ako nastavimo ovako, verujem da ćemo na pravi način predstavljati naš klub i naše navijače u Evroligi. Zato sam, naravno, veoma srećan. Iskreno, ne znam šta još treba da uradimo da bismo ubedili naše navijače. Da, danas je atmosfera bila neverovatna, ali dvorana ponovo nije bila puna. Pokušaću da objasnim fudbalskim rečnikom: Evroliga je Liga šampiona u košarci! Kada bi naš fudbalski tim igrao protiv Bajerna ili Barselone, stadion bi sigurno bio potpuno pun. Zato, ne znam, hajde da malo bolje napunimo ovu dvoranu na narednim utakmicama“.

Na pitanje novinara o tome kako bi situaciju u svom timu uporedio sa onim što se dešava u fudbalskoj sekciji crno-belih, Alimpijević nije želeo mnogo da komentariše:

”Iskreno, ne mogu mnogo da govorim o našem fudbalskom timu, to nije moj posao. Ja sam košarkaški trener. Ali vidim da im ide veoma dobro. Kao deo porodice Bešiktaša, ponosni smo na naš fudbalski tim. Ove sezone rade neverovatan posao. Ne znam šta bih još mogao da kažem. Imaju odličnog trenera, sjajan tim. Naša uprava takođe radi odličan posao. Kao što sam rekao, veoma sam ponosan što sam deo porodice Bešiktaša”.