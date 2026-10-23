(KK Crvena zvezda)
(KK Crvena zvezda)

In memoriam: Miroslav Miško Prelević

Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 16:30

Miroslav Miško Prelević, nekadašnji košarkaš i tehniko Crvene zvezde, preminuo je u petak u Beogradu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je u petak preminuo čuveni Miroslav Miško Prelević.

Miroslav Prelević je igrao za Crvenu zvezdu od 1957. do 1962, debitovao je na večitom derbiju 17. aprila 1957. Za crveno-bele je odigrao 89 utakmica i postigao 255 poena.

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Prelević je sedamdesetih godina prošlog veka bio tehniko tima koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dve godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej – Kup pobednika kupova. Jedno vreme je bio i član Komisije za takmičenje Košarkaškog saveza Jugoslavije.

Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedeljnika As.

Miroslav Miško Prelević je i otac nekadašnjeg proslavljenog igrača Branislava Prelevića.

Vreme i mesto sahrane Miroslava Prelevića biće naknadno objavljeni, saopštila je Crvena zvezda.

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