In memoriam: Miroslav Miško Prelević
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 16:30
Miroslav Miško Prelević, nekadašnji košarkaš i tehniko Crvene zvezde, preminuo je u petak u Beogradu
Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je u petak preminuo čuveni Miroslav Miško Prelević.
Miroslav Prelević je igrao za Crvenu zvezdu od 1957. do 1962, debitovao je na večitom derbiju 17. aprila 1957. Za crveno-bele je odigrao 89 utakmica i postigao 255 poena.
Izabrane vesti
Prelević je sedamdesetih godina prošlog veka bio tehniko tima koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dve godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej – Kup pobednika kupova. Jedno vreme je bio i član Komisije za takmičenje Košarkaškog saveza Jugoslavije.
Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedeljnika As.
Miroslav Miško Prelević je i otac nekadašnjeg proslavljenog igrača Branislava Prelevića.
Vreme i mesto sahrane Miroslava Prelevića biće naknadno objavljeni, saopštila je Crvena zvezda.