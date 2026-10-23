In memoriam: Miroslav Miško Prelević

Prelević je sedamdesetih godina prošlog veka bio tehniko tima koji je 1972. osvojio titulu i igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a dve godine kasnije osvojio jedini Zvezdin evropski trofej – Kup pobednika kupova. Jedno vreme je bio i član Komisije za takmičenje Košarkaškog saveza Jugoslavije.

Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pomagao je brojne sportske organizacije, a sredinom devedesetih bio je i osnivač sportskog nedeljnika As.

Miroslav Miško Prelević je i otac nekadašnjeg proslavljenog igrača Branislava Prelevića.

Vreme i mesto sahrane Miroslava Prelevića biće naknadno objavljeni, saopštila je Crvena zvezda.