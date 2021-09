INTERVJU - Jam Madar: Ugledam se na Teodosića, želim da budem sunđer i upijam znanje od Željka Obradovića

"Zoran i ja smo gledali 20 plejmejkera, ja sam odabrao ovog dečka. Zato što mislim da je on neko ko uživa igrajući košarku".

Na ovaj način je trener Partizana Željko Obradović objasnio zbog čega je odabrao Madara da bude organizator igre nekog novog Partizana. Sa 20 godina u toku pripremnih mečeva Izraelac je pokazao hrabrost, želju i spremnost da bude prvi organizator igre. Pravio je greške, nije možda bio najbolji pojedinac na parketu (jeste među najboljima), ali potencijal je tu i njega su, posle Obradovića, primetili i navijači crno-belih.

Jasno, oscilacije su prisutne, od 19 datih poena (3-3 za tri, 3sk, 7as) protiv Monaka, do učinka bez poena protiv Panatinaikosa, ali generalni je utisak da su crno-beli sa njim na parketu delovali opasno po koš protivnika. Kao i da je stalnim „peckanjem“ lopte i igrom u odbrani značajno pričinjavao život težim protivničkim plejmejkerima.

Madar je u intervjuu za MOZZART Sport govorio o privikavanju, Željku Obradoviću, odlasku u vojsku, Deniju Avdiji, Bibarsu Nathu, kao i o uzorima među koje svrstava Miloša Teodosića.

"Sjajno je za mene što sam u Partizanu. Došao sam ovde, učim, skupljam iskustvo. Imamo odličnu grupu momaka, radimo jako, pokušavamo da budemo naša najbolja verzija. Prošle su pripreme, vreme je da uzletimo i započnemo sezonu. Učili smo šta svako od nas može na terenu. Vreme je da izvučemo ono što smo naučili iz svega i da to prenesemo na parket. Da se borimo za trofeje, to je glavni cilj ove sezone“, kaže mladi Izraelac za Mozzart Sport.

Ne krije da je Željko Obradović bio glavni okidač da momka kome se predviđa NBA karijera vidimo u dresu crno-belog kluba.

"Neverovatan je. Glavni razlog zašto sam došao ovde je da učim od trenera Obradovića. Tek kasnije sam shvatio kakav je Partizan, kao i grad, navijači, organizacija u koju sam došao. Ali, naravno, trener je nešto drugačije. Želim da budem sunđer i učim što više od njega kako bih postao bolji igrač. Kako bih imao bolju karijeru. Cilj mi je da ekipa dobije što je više utakmica moguće", ističe Madar.

Poznato je da je Obradović strog trener, zna da galami na igrače, da se zacrveni, ali svima je to manje važno jer im obično pruži toliko znanja da ih lansira u visine. Uostalom, govorimo o čoveku sa devet osvojenih Evroliga.

"Mislim, to i jeste posebno u vezi sa trenerom. Na nama je da naučimo i razumemo stvari koje želi da nam kaže. On govori prave stvari. Tako da je glavna stvar da se budemo ´prisutni´ kada Željko govori, da slušamo. Pokušavam da razumem šta želi da kaže. Jer, upravo će se to dogoditi u našem sledećem posedu i moramo da budemo spremni da odgovorimo, da budem spremni. Pomaže sve to dosta. I potrebno je to razumeti i imati samopouzdanja da se odradi svoj deo posla", kaže Madar.

Pomaže Madaru i to što je prošao kroz vojsku, uz to je i gradio karijeru što nije lako. Objašnjava mladi Izraelac kako je to sve izgledalo.

"Odrastanje u Izraelu je nešto posebno. Kada ste u tom okruženju, posvećeni svojoj zemlji. Svako ide u vojsku, to je put kroz koji svako mora da prođe. Još kao dete si svestan toga. Muškarci idu dve godine i osam meseci, žene dve godine. Možeš da izabereš šta ćeš raditi tamo. Ja sam bio asistent trenera u školi košarke za decu. Učio sam ih iz svog iskustva, a Izrael je mala zemlja pa su me svi prepoznavali, gledali bi me dan ranije na utakmici. Pitali bi me kako se nosim sa teškim momentima".

Jednom je Madar rekao da pritisak nije kada šutiraš na kraju meča, nego kada ti metak prolazi pored glave. Šta je konkretno mislio pod tim?

"Imam prijatelje koji učestvuju u ´ozbiljnim stvarima´ vezanim za vojsku. Život im je na talonu. Moraju da donesu prave odluke ili će biti ubijeni. Imam prijatelje koji to rade, ako govorimo o pritisku. A druga je stvar kada treba da doneseš pobedu šutem u poslednjoj deonici. Ovo je prvo je veće od košarke".

Da li je teže nositi vojnu uniformu ili dres Partizana?

"Ha-ha... Vojnu uniformu".

Pojedinci su nazivali Madara evropskim Stefom Karijem zbog sličnosti koje poseduje sa čuvenim košarkašem Golden Stejta.

"Prave se stalno poređenja između igrača. Naravno da je Kari nešto posebno, drugačije. Ja pokušavam da budem što bolji, da napredujem kako bih bio bolji i pomogao ekipi. Lepa su poređenja, ali na kraju krajeva do mene je i do Partizana".

Koga mladi plejmejker Partizana voli da gleda i na koga se ugleda?

"Kao mlad igrač ugledao sam se na dosta košarkaša. Kada su evropski igrači u pitanju, to su Miloš Teodosić, De Kolo...".

Šta ti se sviđa kod Teodosića?

"Njegova sposobnost asistencija i čitanja terena".

Postoji li neka vrsta kajanja kod Madara jer nije otišao u NBA ligu? Madar je za Boston Seltikse nastupao tokom NBA letnje lige, dok je u dresu Hapoela tokom prošle sezone prosečno beležio 17.1 poen, 5.2 asistencije i tri skoka po utakmici.

"Bilo je to pravo iskustvo da odem tamo, da budem u takvom okruženju. Na kraju dana sam doneo pravu odluku da dođem u Partizan. Mnogo će mi više pomoći u ovom momentu, u ovom periodu moje karijere. Partizan će mi pomoći da podignem igru na viši nivo. Došao sam u veliki klub kod velikog trenera".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šta si znao o Partizanu pre nego što si stigao u klub?

"Čuo sam priče da su navijači nešto posebno. Onog momenta kada sam stigao mnogo mi se navijača javilo na društvenim mrežama, slali su mi poruke dobrodošlice. Oseća se koliko Partizan ima navijača u ovom gradu. Gde god da krenem prepoznaju me i žele da se slikaju. Ovo je košarkaški grad, nešto posebno".

Madar je sa navijačima Partizana mogao da se upozna na oproštajnoj utakmici Novice Veličkovića kada je u Areni bilo dosta crno-belih pristalica, skoro ispunjena Arena.

"Bilo je baš posebno, nisam mislio da će biti tako. Čuo sam lude priče o tome kako navijači mogu da pomognu ekipi da se dobije utakmica. I te priče su očigledno istinite. Bilo je lepo igrati protiv vrhunskog evroligaškog tima Anadolu Efesa. Hemija u našem timu je sve bolja i to je jako važno. Probaćemo da gradimo na tom temelju".

Kako Izraelci reaguju kada čuju da Madar igra kod najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena?

"Za ljude u Izraelu je to velika stvar. Ma, igrati samo godinu dana pod Željkom je neverovatno velika stvar. Od momenta kada sam dobio telefonski poziv od njega znao sam da sam doneo odluku".

Možeš li da kažeš nešto više o tom pozivu?

"Bilo je sjajno čuti njegov glas sa druge strane, to nije nešto što mnogo igrača doživi u karijeri. Uživam u svakom momentu i da opravdam poverenje. Želim da mu pomognem i da pomognem timu".

U konkurenciji 20 plemejkera, Željko je odabrao baš Madara.Kada te odabere neko sa takvim renomeom, to je ujedno i velika čast, ali i opterećenje.

"Veoma sam zahvalan na tome, želim da to opravdam radom u dvorani, da budem zdrav, da se trudim i na terenu i van njega. Da budem profesionalac, da pazim na telo. Da budem spreman kada bude pravo vreme".

Madar se pre dolaska u Srbiju i Beograd posavetovao sa Denijem Avdijom, bliskim prijateljem čiji je otac bivši košarkaš Crvene zvezde.

"Rekao mi je da je ovde sjajno, da mu se sviđa. On je sada na drugačijem putu, igra za Vašington, držaću mu fige jer mi je veoma blizak prijatelj. Sjajan je igrač, može mnogo toga da dostigne. Rekao mi je da su navijači ´ludi´ za klubom, da je grad lep".

Jedna od stvari koju pridošlice često čuju o Partizanu i Crvenoj zvezdi je upravo večiti derbi.

„Čuo sam za utakmice Partizana i Crvene zvezde. To okruženje je nešto što svaki igrač, možda ne svaki igrač, ali ja volim. Volim takvu atmosferu. Na kraju dana važno je da budeš spreman za fajt, da grebeš, ujedaš, sve što je potrebno da se dobije utakmica zbog nas, zbog tima, navijača. Borićemo se za svaku loptu“.

Bibars Natho je još jedan Izraelac koji je učestvovao u derbiju, samo u fudbalskom. Čak je i postigao gol protiv Crvene zvezde.

„Da, znam za Bibarsa, pratim ga na društvenim mrežama, video sam i gol koji je dao. Srećan sam zbog njega jer znam da je to velika stvar“.

Kakav je Madar van terena? Šta voli da radi, poseduje li neki hobi?

"Igrao sam tenis u Izraelu, a-ha-ha. Porodica je nešto što mi je jako važno i držim je uz sebe. Dolazili su mi u posetu. Imam i neke momente kada sam sam, lepo je to. Ali, porodica je nešto posebno. Trude se da dođu kada god mogu, da mi pomognu posle utakmica, treninga. Važno mi je da znam da ih imam iza sebe".

Pomenuo je tenis, a sada igra u zemlji Novaka Đokovića.

„Da, da, znam za Novaka. Potrudiću se da odgledam neki njegov meč“, zaključio je Madar.

Pokazao je Madar tokom priprema dobre i manje dobre strane svoje igre, ali s obzirom na to da poseduje ugovor na tri godine, te da njegov talenat i potencijal nisu sporni, mogao bi dugo da se druži sa navijačima crno-belih.

Ovo je tek početak...