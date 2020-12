Kino Kolom je došao je u Crvenu zvezdu kako bi pojačao organizatorske sposobnosti crveno-belog tima. Zaigrao je prvo pod palicom Saše Obradovića, a sada će imati šansu da igra pod Dejanom Radonjićem.

U intervjuu za Lasprovincias.es govorio je o odlasku iz Valensije, zašto nije uspeo u tom španskom klubu, te kako je primljen u Crvenoj zvezdi.

Iskusni 32-godišnji plejmejker je dodao da je važnu ulogu u njegovom dolasku u Beograd imala reprezentacija Španije, te strpljenje crveno-belih.

"Prihvatili su me jako lepo, srećan sam jer sam želeo da odem u ekipu kojoj se stvarno sviđam. Crvena zvezda je pokazala veliko interesovanje i uvek je dobro biti tamo gde te žele. To je jedan od principa koje sam oduvek imao", rekao je Kolom.

Reprezentacija je bila važan faktor. Zaigrao je i prozorima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i to mu je pomoglo u celoj priči.

"Imam mnogo na čemu da zahvalim reprezentaciji Španije jer su mi dali vetar u leđa sa utakmicama tokom Fibinog prozora. Od tada sam dobio mnogo interesovanja od različitih timova. Kada su mi stavili Crvenu zvezdu na sto, bila mi je vrlo interesantna opcija zato što je to evroligaški tim koji igra u ABA ligi u kojoj nisam nikada igrao. Kada sam video njihovo interesovanje i strpljenje koje imaju da me sačekaju i da ne traže drugog igrača, to je bio ključ da znam da je to mesto gde želim da budem".

Serđo Skariolo je čak priznao da je dao malo veću minutažu Kolomu kako bi mu pomogao da pronađe tim.

"To je nešto na čemu moram da budem zahvalan. Na kraju, uvek pričamo o reprezentaciji kao o porodici, baš zbog takvih stvari. Možda bi neki drugi trener gledao drugačije. Ne bi računao na mene jer nisam igrao. Ne bi me ni pozvao. Uživao sam u minutaži, imao sam dve dobre utakmice i Skariolo mi je rekao da će mi pomoći", rekao je Kolom.

Zašto se čekalo nekoliko dana sa ozvaničenjem transfera u Zvezdu?

"Iskreno, ne znam. Želim da ostavim neke stvari u prošlosti. Svako zna šta je uradio dobro, a šta nije. Razumem da košarka može da bude biznis, razumem taj deo, ali na kraju svi smo ljudi, sa željama i porodicama. Želim da pamtim samo ono dobro iz Valensije jer sam ih imao dosta u tom klubu", rekao je Kolom.

Na koji si način napustio Valensiju?

"Istina je da sam otišao malo razočaran jer nisam uspeo u klubu kao što je Valensija. I grad je spektakularan. Bilo je dobrih momenata, drugarstva sa mnogo ljudi iz dana u dan. Nisam želeo da pričam o tome jer sam prihvatio situaciju i ne smatram sebe kontroverznom osobom. Bilo je čudno da reprezetativni igrač koji je stigao pre godinu dana i koji je bio drugi najkorisniji igrač svog tima sada nema mesta. To je čudno, ali sam morao sa tim da se pomirim".

Da li je bilo nemoguće da se Kolom i Valensija dogovore pre starta sezone?

"Kada smo seli da razgovaramo, pozicije su bile daleke da nije bilo moguće da se nađemo na sredini. Bilo je mnogo razlika između onoga što sam ja smatrao za fer odnos i šta su oni mislili. Imao sam ugovor na još godinu dana, mislio sam da treba da ostanem u klubu čak iako ne igram jer sam se nadao da će nešto dobro izaći iz sastanaka sa klubom".

Da li je bilo ponuda drugih timova između septembra i decembra, osim Zvezde?

"Bio sam blizu da odem iz kluba dva ili tri puta, vrlo blizu, ali na kraju se nije realizovalo. Od tada sam čekao dobru priliku i to je bio Beograd".

Da li su Saragosa i Gran Kanarija bile te opcije?

"Neću pričati o timovima da ih ne bi stavljao pod svetla reflektora. Bilo je dva ili tri tima gde sam bio blizu da odem iz Valensije i to se na kraju nije desilo".

