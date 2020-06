Ipak je trofej u Duškovim rukama - 10 godina kasnije Baskonija šampion Španije!

Baskonija je postala šampion Španije 2010. godine. Tada je ekipu predvodio Duško Ivanović, a protivnik u finalu je bila Barselona. Večeras, 10 godina kasnije, istorija se ponovila. Opet je Baskonija nadigrala Barselonu i postala šampion zemlje i opet je to učinila sa Ivanovićem na klupi. U finalu u La Fonteti Baski su slavili sa 69:67.

Sećamo se kako se Svetislav Pešić šalio kada je poručio Ivanoviću da dodirne trofej dok ima šansu prilikom fotografisanja... E, pa, taj trofej je završio u Ivanovićevim rukama na kraju. I to posle veoma neizvesne završnice!

U poslednja tri minuta ušlo se s nerešenim ishodom, pa je to suštinski ličilo na Ruski rulet. Moglo je da ode na obe strane. I ne bi bilo nezasluženo. U poslednjem minutu je usledila prava drama. Barsa je imala napad sa dva poena zaostatka, promašila je zicere, pa je Oriola sa linije za slobodna bacanja doneo izjednačenje posle faula. Baskoniji je ostalo 10 sekundi za napad, Polonara je udelio fantastičnu asistenciju Vildozi koji je pogodio na ziceru na 3,2 sekunde pre kraja. Polonara je pored jako bitne trojke upisao i ovu strašnu asistenciju. Možemo reći i da je igrač utakmice.

Barselona je imala tri sekunde da ispravi šta je propustila, ali je Higins promašio trojku iz ćoška! Baskonija je postala šampion Španije po četvrti put u istoriji.

Mora se reći da je Baskonija bolje otvorila susret pa je relativno rano stigla do prednosti od 15:9, međutim od tog momenta se Barselona uozbiljila i u drugoj deonici potpuno preuzela palicu u svoje ruke. Pešić je oštro davao savete sa klupe, a igrači katalonskog giganta su sve uspevali da realizuju.

Barselona je na poluvremenu vodila s 39:33, a tome su najviše doprinosili fenomenalni Toma Ertel i Kori Higins uz naravno Nikolu Mirotića. Taj trojac je bio sasvim dovoljan u prvih 20 minuta za Baske koje su predvodili Diop, Šilds, Šengelija i Vildoza.

Upravo su pomenuti igrači u trećoj deonici udarili po papučici za gas i malo po malo Baskonija je uspevala da preuzme primat što je dovelo i do prednosti Baska na polovini treće deonice od četiri poena razlike, što je svakako uticalo da se nervoza kod Barse poveća. Sve to zajedno dovelo je do rezultata 51:51 na ulasku u poslednju četvrtinu.

Sve je bilo jasno. Tesna utakmica do poslednjeg minuta je bila na meniju. Na trojku Šengelije odgovorio bi Higins na isti način, pa smo išli iznova i iznova od izjednačenja do izjednačenja. Na kraju je Baskonija uspela da napravi iznenađenje i da se domogne trofeja. Polonara je rešio meč sjajnom trojkom pa asistencijom, a Higins nije uspeo da trojkom iz ćoška donese Barseloni titulu.

Fantastično finale!

Najefikasniji kod Baskonije bili su Vildoza sa 17 (izabran za MVP-ja), Šengelija sa 14 i Diop sa 10. Kod Barselone je bio najbolji Ertel sa 21 poenom i pet asistencija.

Ogroman uspeh za Baske. A Barsa je ostala ove sezone i bez Evrolige i bez ACB lige, a želela je oba trofeja. I uložila je dovoljno da uzme oba. Ali...

ACB LIGA - FINALE

Barselona - Baskonija 67:69

/Ertel 21 - Vildoza 17/