Irving: Kada sam došao u ligu mentalno zdravlje je bilo nepoznata tema

Irving je pred start sezone govorio čak i o penziji. Kako kaže, neće biti igrač koji će igrati u 40-im godinama.

„Volim te momke, ali se u nekim stvarima ne slažem s njima. Uspeo sam da sagledam NBA ligu iz prave perspektive, s obzirom na to da sam u nju došao sa 19 godina i proveo u njoj 16 godina. Ne upoređujem svoje godine igranja sa godinama drugih igrača, već razmišljam o tome koliko ljubavi i dalje osećam prema svemu tome, a ne samo prema košarci. Potpuno sam svestan svoje pozicije, svoje svrhe i uloge, kao i značaja igranja u NBA ligi. Zato je košarka večni plamen. Ona će to uvek biti, ali ne vidim sebe kako igram u NBA ligi sa 42 ili 43 godine.“

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Kajri je, kao i uvek, imao još nešto da kaže, posebno o promenama u košarci otkako je počeo da igra u NBA ligi.

„Društvene mreže i kockanje uzeli su maha i ovo više nije ona NBA liga u koju sam se zaljubio kao dete. Toga sam i te kako svestan. Ne kažem to u negativnom smislu, već jednostavno primećujem da, kada sam ja došao u ligu, nismo imali sastanke na kojima se govorilo o kockanju. Nismo razgovarali ni o stvarima koje se dešavaju na društvenim mrežama, a mentalno zdravlje bilo je gotovo nepoznata tema… Kao da niko o tome nije govorio 2011. godine. Mislim da se igra promenila. Postala je manje ljudska, a više robotska.“

Za Irvinga su upravo te promene ključne kada razmišlja o tome koliko još godina želi da provede u NBA ligi.

„Mislim da se, kada je reč o narednih nekoliko godina, pitam: da li zaista volim i tu stranu svega ovoga? Volim da igram, volim takmičenje, ali da li volim svu tu pompu i svu tu galamu koja dolazi uz to?“

Jedno je sigurno - svaki put kad Irving stane pred medije sledi spektakl.