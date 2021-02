Nevreme na Istočnoj obali praćeno jakim snežnim nanosima nije uskratilo noćne ptice i poklonike najjače košarkaške lige sveta za spektakl u Barklajs Centru, gde su Bruklin i Klipersi dali mali predznak kako bi to moglo da izgleda ako bi se sastali u velikom NBA finalu. Čekala se odlična košarka, a ništa manje od toga nisu prikazali igrači dva tima! U neizvesnom derbiju dva kandidata za šampionski prsten triijumf je odneo domaćin uz rezultat 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30).

Košarkaši Bruklina pokazali su da apsolutno niko ne može da bude favorit u njihovoj kući! Klipersi su došli napumpanog samopouzdanja posle deset pobeda u poslednjih jedanaest mečeva, ali su Netsi ipak pokazali koliko je moćan triling Irving-Harden-Durant kada je u svom elementu! Imaće velike muke apsolutno svi da se napadački nose sa Netsima ako su tri glavne karike na vrhuncu forme, ma koliko dobra odbrana bila na drugom kraju terena. To se možda najbolje videlo u okršaju s Klipersima, jer su im ubacili zajedno čak 90 poena. Kada stane Irving, tu je Durant da razmontira protivnikovu taktičku postavku, a kada se odbrana fokusira na njih dvojicu tu su Harden, Heris, Grin, Džordan, da pokrpe sve rupe.

Mnogo se negativnih stvari pisalo o Irvingu zbog ponašanja na startu nove sezone, ali u noći između utorka i srede ućutkao je sve kritičare. Za gotovo 37 minuta na parketu Irving je postigao 39 poena uz 15/23 iz igre i 6/8 za tri, na još pet skokova i dve asistencije! Durant je imao šutersko veče jako blizu savršenstva – na 28 poena ispalio je samo 13 hitaca i pogodio 11 puta! Jedan skok delio ga je od dabl-dabl učinka. Možda je imao na papiru najslabije šutersko veče od njih trojice, ali Harden je ponovo radio sve za Netse – ubacio 23 poena (7/15 iz igre, 1/6 za tri), a tripl-dabl nastup zaokružio je sa 14 asistencija i 11 uhvaćenih lopti. Dvocifren je bio još Heris sa 13 poena. Kod Klipersa 33 poena imao je Kavaj Lenard (12/24 iz igre), Pol Džordž je dopisao 26 poena, uz šest asistencija, dok je Nikola Batum potvrdio da mu život u Los Anđelesu jako prija pošto je skupio 21 poen (7/10 iz igre, 5/8 za tri) i šest pokupljenih lopti.

Intenzitet košarke bio je dostojan plej-ofa, ritam nije padao gotovo svih 48 minuta, zbog toga se sve rešavalo u samoj završnici gde je domaćin imao za nijansu više hladnokrvnosti i klase da odnese pobedu koja će mnogo da znači na polju samopouzdanja. Ako je ovo najava finala NBA lige, onda možemo samo da se radujemo, jer nas čeka ludnica. Ali, znamo da se za sve pitaju Lejkersi...

Izgledalo je na trenutak da se utakmica polako lomi na stranu Klipersa posle serije 7:0 na sedam i po minuta pre kraja susreta, kada je Lu Vilijams ubacio jednu parabolu iz naleta, a zatim Kavaj Lenard u sledećem napadu ukrao loptu Lendriju Šemetu i snažno zakuca na drugoj strani, da bi Pol Džordž sve začinio košem uz faul Šemeta i pogođenim dodatnim slobodnim bacanjem. Za manje od minut Klipersi su imali 102:97 u rukama, ali to je samo probudilo bes kod domaćina koji se razgoropadio i serijom 18:4 okrenuo rezultat naopačke u naredna četiri minuta!

Sve je počelo s pogotkom raspucanog Duranta, da bi u sledećih nekoliko akcija usledio pravi mali Irvingov šou! Prvo trojka za izjednačenje (102:102), pa eurostep za preokret, a onda i novi dalekometni hitac. Netsi su serijom 10:0 stigli do 107:102 uz četiri i po minuta na satu. Kao da to nije bilo dovoljno Harden je kaznio novi promašaj gostiju trojkom 110:102, da bi samo nakrakto furiozni nalet prekinuo Džordž. Nije vredelo jer su Klipersi ostali nemoćni na Durantov šut, a onda možda i ključni trenutak bio je faul Montea Morisa na Hardenu kod šuta za tri poena. Tajron Lu je tražio čelendž, ali su arbitri posle gledanja snimka potvrdili tri slobodna bacanja za Bradu. Uz dva i po minuta do kraja rezultat je glasio 115:106.

No, ako ste mislili da je tada sve bilo rešeno, prevarili ste se! Netsi su se “zaglavili“ na 118 poena posle Durantove nove trojke, koju je u sledećem napadu odmah poništio Batum i tako najavio dramu u završnih 100 sekundi. Durantovu grešku iskoristio je Moris, koji je na Irvingov faul pogodio i dodatno slobodno bacanje, da bi Hardenov faul u napadu Džordž trojkom pretvorio u 118:117! Na semaforu je bilo još 24,8 sekundi.

Mnogo je bio važan sledeći napad domaćina pošto je uspelo da iscuri gotovo 15 sekundi od napada. Durant je pogodio dva penala, pa Lenard na drugoj strani, a onda je odbrana Klipersa napravila veliki propust jer je Džef Grin ostao sam kao duh. Pogodio je uz faul, ali nije iskoristio poklon slobodno bacanje. Srećom po njega, Klipersi nisu mogli do produžetka...

NBA LIGA

Sreda

Orlando - Toronto 108:123

/Vučević 21 - Vanvlit 54/

Bruklin - LA Klipers 124:120

/Irving 39 - Lenard 33/

Indijana - Memfis 134:116

/Sabonis 32 – Bruks 25/

Vašington - Portland 121:132

/Bil 37 – Lilard 32/

Golden Stejt - Boston (u toku)

Juta - Detroit (u toku)