Iskreni Stefan Lazarević: Kad si dugo povređen i ne znaš da li ćeš da se vratiš...ostaje samo zahvalnost

Kaže pošten narod da je svaki početak težak. U sportskom smislu posebno je teško kada napraviš veliki korak napred u karijeri i zaigraš za klub sa najvišim ciljevima. Za Stefana Lazarevića povratak u Crvenu zvezdu bio je posebno emotivan. Sedam i po godina prošlo je od debitantskog nastupa u crveno-belom dresu, tada protiv Krke u Jadranskoj ligi. Tokom tog perioda, momak iz Beograda prošao je put kojim se zaista ređe ide.

Dan kada je niška publika u hali Čair zanemela urezala se kao ožiljak. Stradao je prednji ukršteni ligament, a zatim usledila lavovska borba za povratak na teren. Oporavak je trajao 22 meseca. Sudbina je tako htela, da i u svom drugom debiju, ovog puta kao igrač FMP iz Železnika, ponovo bude protiv Krke. Bilo je to krajem decembra 2019. godine.

Od tada Stefan Lazarević odiše energijom kakvom bi malo ko uopšte mogao posle gotovo dvogodišnje pauze. Na svakoj utakmici se borio za sebe, za tim, da nadoknadi izgubljeno i ponovo nađe sebe u košarkaškom svetu. Posvećenim radom i zalaganjem dogurao je ponovo do dresa Crvene zvezde, kluba sa kojim je kao junior osvojio Evroligu, a on bio član idealne petorke.

Iako rovit zbog povrede koju je doživeo na turniru u Minhenu, bez treninga sa ekipom, Nejt Volters i on su zaigrali protiv Splita i značajno doprineli trijumfu. Lazarević je svoje novo poglavlje u Crvenoj zvezdi otvorio na najbolji mogući način. Kada ga je trener Dejan Radonjić poslao na parket krajem prve četvrtine, uhvatio je talas iz kojeg je za manje od tri minuta spakovao devet poena, od toga dve trojke i koš uz dodatno slobodno bacanje.

"Pomalo i neočekivano. Bili su otvoreni šutevi, uzeo sam ih, što je uvek 50-50, uđe ili ne. Imao sam sreće da je ušlo. Postoje neke stvari na kojima treba da radim, zbog kojih nisam zadovoljan, to je uvek lepo. Biće još bolje", smatra Lazarević i nastavlja:

"U odnosu na iskustvo koje sam imao kada sam došao u Zvezdu s 21 godinom, sada je mnogo drugačije. Prošao sam kroz neke stvari, neke i teške, ali radim, trudim se i crpim energiju iz toga. Očvrslo me sve to jako, zahvalan sam što uopšte imam mogućnost da istrčim na teren, da se zagrevam, budem u prilici da igram. Kada dugo odsustvujete, kada ne znate da li ćete da se vratite...morate da imate veliku zahvalnost. Sve što dođe – veliki je plus".

Sezona je tek počela, ali Lazarević je odmah postavio standard koji želi da održi.

"Smatram da je moj zadatak ove sezone da saigrači steknu poverenje u mene, u neke stvari kojim mogu da doprinesem na terenu. Mnogo mi znači što imam podršku celog tima i stručnog štaba, moje je samo da radim i da ispunim svaki zadatak na terenu".

Ono što mu je posebno drago jeste što je Zvezda ubedljivo slavila na početku sezone, uprkos svim povredama...

"Jako je bitno način na koji smo otvorili sezonu, ali možda i bitnije je od toga da smo svi zdravi završili utakmicu. Imali smo problema sa povredama i zato bih poželeo saigračima koji se bore s istim da se što pre oporave i vrate na teren. Hvala publici, čestitke Splitu i sve najbolje, a nama želim najviše zdravlja u narednom periodu".

Kao i svima, Lazareviću je prijalo što je konačno odigrao zvaničnu utakmicu uz prisustvo publike. Njih oko 2.500 sinoć je pozdravilo aktuelnog šampiona sa tribina dvorane Aleksandar Nikolić.

"Iskreno, atmosfera je bila odlična, nisam navikao na ovoliki broj publike i energiju. Posle cele prošle sezone gde nismo mogli da igramo pred publikom, zaista je bilo lepo igrati pred navijačima".

Sledeća obaveza je gostovanje Fenerbahčeu u petak, na otvaranju Evrolige...

"Idemo da treniramo, da se spremamo utakmicu po utakmicu. Jedva čekam da nam se priključe povređeni saigrači jer su bitni šrafovi ekipe. Mi koji smo tu uradićemo sve što možemo da spremniji dočekamo utakmice".

HOLINS: BILO JE BOLJE NEGO ŠTO SAM OČEKIVAO

Ostin Holins (©MN Press)





Solidan prvi takmičarski meč imao je i Ostin Holins - 11 poena, četiri asistencije, dve ukradene, ali i četiri izgubljene lopte. No, za početak ističe da mu je drago što je osetio pozitivnu energiju s tribina.

"Dobro je što smo dobili utakmicu, energija publike sa tribina je nešto što nam je nedostajalo sve ovo vreme. Baš je prijalo. Iskreno, nisam znao šta da očekujem kada sam izlazio na parket, ali ispalo je bolje nego što sam mogao da zamislim. Nisam osetio pritisak zbog publike, kada istrčiš na parket fokus je na protivniku, utakmici i šta treba da uradiš da bi pobedio", izjavio je Holins i zaključio:

"Pobeda je uvek bitna, drago nam je što smo otvorili sezonu pobedom. Ako ostavimo rezultat po strani, ima još dosta stvari na kojima treba da radimo kako bismo bili spremni za narednu utakmicu".