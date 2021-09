Isplivao prljav veš u Nju Orleansu, sve veći raskol između Zajona i vrha Pelikansa

Kada se tokom prošle sezone govorilo da je Zajon Vilijamson frustriran u Nju Orleansu, na prvu loptu gledalo se na to kao na reakciju čoveka nezadovoljnog rezultatima. Međutim, kada je nedavno ponovo počeo da se vidi dim vatre koja je samo prividno bila ugašena, postalo je jasno da je problem daleko kompleksniji.

Tako se ovih dana dublje analiziraju reči Zajonovog agenta Džona Koktostina da su Pelikansi “jako loše radili u poslednje dve godine“ što bi moglo da dovede do toga da snažni krilni centar ode. Američki mediji su se ozbiljno posvetili nezadovoljstvu prvog pika iz 2019. godine i došli do zaključka da je praktično od prvog dana tinjalo nezadovoljstvo. Konkretno prema generalnom menadžeru Dejvidu Grifinu zbog njegovog ponašanja prema Zajonu u trenutku kada je ovaj povredio meniskus u predsezoni. Sada se Grifinu pripisuje sve što ne valja u klubu, a pre svega to što je Zajon nezadovoljan.

Petak, 21.30: (3,90) Andora (16,0) Real Madrid (1,30)

Počelo je sa odlukom vrha kluba da Zajona vratina teren tek posle tri meseca oporavka, iako je prvobitna ideja bila da bude odsutan između šest i osam sedmica. Čak i kada je dobio zeleno svetlo da se vrati na teren, to je učinjeno postepeno, što je dovelo do varnica sa medicinskim timom. Tada je navodno i odnos s Grifinom počeo da se zaoštrava. To je i Grifin osetio zbog čega je kasnije, prema tvrdnjama određenih izvora, na silu pokušavao da ispravi grešku. Toliko je bio uporan da je tokom boravka ekipe u “balonu“ pre povratka na parket u Orlandu zvao Vilijamsona da se vide i čak mu svirao klavir. Nije ga impresionirao, a nezadovoljstvo je dalje raslo.

A zašto? Navodno je razlog loše poslovanje kluba i nedostatak kvaliteta u timu. Grifin je svojevremeno doveden na osnovu onoga što je napravio sa Klivlendom kada je Lebron Džejms hteo da se vrati kući pošto je osvojio šampionski prsten sa Majamijem. Smatralo se da bi on bio idealan čovek za posao uzdizanja male franšize ka vrhu. Nju Orleans na mapi NBA košarke ne predstavlja veliko tržište. Daleko od toga. Podsećanja radi, Entoni Dejvis je u pravom blokbasteru januara 2019. godine javno zatražio od kluba da ga trejduje u klub koji može da mu “pruži šansu da pobeđuje i bori se za titulu“. Sa Pelikansima nije bio ni blizu šanse da uradi nešto više, pa je otišao pre nego što je mogao da ga upari sa Vilijamsonom.

Samo pominjanje Zajona Vilijamsona u kontekstu legitimnog naslednika Lebrona Džejmsa od prvog dana bilo je uglavnom predmet kritičkog razmišljanja. Mnogi su njegovu startnu poziciju pošto ga je izabrao Nju Orleans s Lebronovom na početku karijere u Klivlendu, samo što Zajonov dosadašnji put nije ni izbliza tako sličan onom kojim je prošao jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Dug oporavak od povrede meniskusa doveo ga je u nepovoljnu situaciju, mada je perspektiva kluba bila dobra posle odlaska Dejvisa gde su Pelsi dobili kvalitetan paket zauzvrat sa Lonzom Bolom, Brendonom Ingramom, Džošom Hartom i tri buduća pika prve runde. Doveden je i Alvin Džentri kaotrenerkome je mogao da se poveri delikatan projekat Nju Orleansa. Ipak, dobro obavešteni izvori tvrde da je pozitivna energija u kancelarijama vrha kluba brzo počela da isparava. Džentri je navodno bio jako uzbuđen zbog šanse koju je dobio, ali ga je Grifin ubrzo optužio za krivca zbog loših igara ekipe. Njih dvojica dugo nisu govorili, sve se ubrzo rasturilo, a Nju Orleans je nastavio dalje put kroz maglu. I to je naime probudilo veliko nezadovoljstvo kod Zajona.

Treću profesionalnu sezonu počinje s trećim različitim trenerom, Lonzo Bol je otišao, došao je Devonte Grejem, Jonas Valančijunas je takođe tu, ali niko ne smatra da su Pelikansi posebno jak tim.

IZBOR UREDNIKA

Vilijamson će narednog leta biti u mogućnosti da potpiše ruki ekstenziju posle čega mu sledi maksimalan ugovor. Ali isti može da mu pruži samo Nju Orleans, osim ako ne bude trejdovan pre nego što išta novo bude potpisano. Zbog toga američki stručnjaci tvrde da će tokom sezone biti glasnih spekulacija o Zajonovom odlasku, pogotovo ako rezultati ne budu blizu očekivanih. Opet malo ko veruje da će klub pristati na trejd, već na eventualno kraći produžetak saradnje, možda na tri godine s opcijom igrača.

A ako ni pored svega ne bude išlo, sve je moguće...