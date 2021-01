Znalo se za njega i dok je bio na koledžu u Americi, pričalo se o biseru srpske košarke, ali Filip Petrušev je ove sezone u dresu Mege nagovestio potencijal dostojan reprezentativnog dresa.

U prvoj profesionalnoj sezoni mladi krilni centar je impresionirao kompletan region. Sa 23,4 poena po meču Petrušev je najdominantniji igrač regionalne lige.

Srpski velikani, Crvena zvezda i Partizan, imali su pre nekoliko godina na tacni mladog asa, ali se on, u dogovoru sa porodicom, odlučio za drugačiji put. Deluje da nije pogrešio, iako je Nebojša Čović u razgovoru za MOZZART Sport istakao da bi ga sada rado video u dresu kluba sa Malog Kalemegdana.

Nakon što je nedavno istekao rok i mogućnost da dođe u Zvezdu, Čović se osvrnuo na neuspele pregovore.

"Imali smo razgovor, ne direktno sa njim, već sa njegovim odgovarajućim menadžerima. Zvezda prosto nema te pare. On je igrač Baskonije, koja je tražila da platimo 1,5 miliona evra, na šta sam se nasmejao. Posle toga je to 'skinuto' na 800 hiljada, na šta sam se još više nasmejao. Imali smo još drugih predloga, to nije ispalo realno i uradili smo maksimalno šta smo mogli. Želim mu uspešnu karijeru, on je dete poniklo u Železniku, tamo je živeo, tamo su mu valjda i roditelji i želim mu da napravi izuzetnu karijeru. Radi se o izuzetno kvalitetnom momku, vanserijskih igračkih mogućnosti i očekujem ga sledeće sezone u NBA", rekao je Čović za "Sputnjik".

Nije bio direktan, ali Čović je između redova poručio da je neko u sistemu FMP-a napravio veliku grešku i prevideo potencijal Filipa Petruševa.

"Bio je kod nas, u FMP-u je bio godinu dana, posle toga je dve godine bio u Partizanu. Sad se postavlja pitanje, a ja sam napravio analizu kod nas kako se to događalo, kako da mi izgubimo takvog klinca? Kako se nama tako stručnim ljudima u gradu košarke desi da mi to promašimo", istakao je Čović.

Što se tiče ostalih potencijalnih pojačanja, o tome odlučuje trener Dejan Radonjić.

"Sada je na potezu Dejan, s tim da bi trebalo da vodimo računa da imamo 16 igrača i da je naš prelazni rok za ABA ligu do početka februara, a što se tiče Evrolige do marta. Ali dovoditi igrača da igra samo Evroligu – nije isplativo. Dejan je na potezu, ako mu nešto treba", zaključio je Čović.