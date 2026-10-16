Istorija Evrolige pisana preko leđa Partizana: Fenerbahče oborio rekord u blokadama star 26 godina

Najveći doprinos istorijskom podvigu dao je Markus Bingam, koji je sam upisao pet blokada. Nikolo Meli, Brekston Ki i Vil Klajburn dodali su po dve, dok su Tejlen Horton Taker, Džoni Džuzang i Šivon Šilds po jednom uspešno zaustavili šuteve protivničkih igrača.

Ipak, posebno zanimljiva bila je reakcija trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičijusa, koji nije želeo previše da glorifikuje rekord svojih izabranika. Naprotiv, litvanski stručnjak pronašao je razlog da se našali na račun sopstvene odbrane.

"Možete li da zamislite koliko lošu odbranu igramo kada stalno moramo da stižemo protivnike i blokiramo njihove šuteve? Ako igrate dobru odbranu, nema potrebe da blokirate šut“, rekao je Jasikevičijus uz osmeh za televiziju Evrolige.

Fenerbahče je ovom pobedom stigao do učinka 5-1 posle šest kola, što predstavlja njegov najbolji početak evroligaške sezone još od 2023. godine, kada je takođe ostvario pet pobeda u prvih šest utakmica.

Partizan je, s druge strane, ostao na polovičnom učinku od tri pobede i tri poraza, uz prilično neprijatnu uspomenu iz Istanbula. Crno-beli će tako zauvek ostati deo jednog evroligaškog rekorda, samo što bi svakako više voleli da su se u istorijske almanahe upisali na neki drugačiji način.