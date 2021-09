Itudis: Duda me je zvao „lafe“, diplomirao sam na njegovom Univerzitetu života

Poslednji pozdrav Dušanu Ivkoviću uputili su mnogi velikani, i oni košarkaški i ljudski, a među prisutnima na komemoraciji u Skupštini Srbije bio je i Dimitris Itudis, sadašnji trener CSKA iz Moskve.

Kako kaže - Ivkovića će pamtiti kao velikog inovatora i velikog čoveka.

"Pre svega moje saučešće porodici Ivković, Neni, Pavlu, Petru. Svi su govorili o veličanstvu čoveka, trenera, šta je dao Srbiji, šta je dao Grčkoj. Šta je dao svima nama prijateljima. Za nas njegove ideje i inovacije će ostati žive i zdrave. I te kako pamtimo sve što je govorio. Mogu da kažem da sam ponosan što sam mu bio prijatelj, što me je zvao "lafe", rekao je Itudis za Mozzart Sport i Mondo.

Više puta je Dudu Ivkovića Itudis nazvao „Univerzitetom života“.

„Bio sam deo njegove velike familije. Bio je lanac, konekcija, između Željka i mene, on nas je upoznao. Tu životnu vezu sa Željkom. On je bio univerzitet života. Kada prođeš kroz Dudin univerzitet, onda možeš da diplomiraš ili da postdiplomiraš. To je nešto što je Duda dao ne samo meni, već svima. Uvek će mi ostati u pamćenju, drago mi je što sam bio deo njegovog života".

I Greg Popovič se iz SAD javio i oprostio se od Dude. Itudis je i njega upoznao preko Ivkovića.

„Velika je čast, velika stvar. Greg je čovek. Upoznao sam i njega preko Dude. Upoznali smo se kada je Duda organizovao veliku feštu. Dok je Greg bio pomoćni trener reprezenacije. Željko je dobar prijatelj sa njim“.

Itudis ističe značaj Dude za grčku i svetsku košarku.

„Duda je bio veliki čovek, inovator. Za grčku košarku je značio i on i Željko i ljudi koji su doneli inovaciju. Duda je bio jedan od tih ljudi koji je i u Arisu i kasnije u PAOK-u, doneo inovacije. Zato kažem da je on bio univerzitet života“.

Zato ste se Vi pojavili danas?

„Nije moglo da bude drugačije“.

Kažu svi da je Duda bio laf, veliki gospodin čitavog svog života.

„Poslednji govornik je rekao veliku istinu. On je sinonim za hrabrost. Bio je hrabar. Svaku odluku koju je doneo - stao je iza nje. Pokazivao je i ostalima da je to način na koji se brane odluke“, zaključio je Itudis razgovor za Mozzart Sport i Mondo.