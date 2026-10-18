Itudis ima tajno oružje

To je moguće zbog jednog čoveka koji bi u široj slici mogao da bude tajno oružje grčkog stručnjaka. Reč je o Judžinu Džermanu, Amerikancu koji je ovog leta došao iz Kine i koji zasad igra odlično u domaćim okvirima.

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U Evroligi ili ne dobija šansu ili igra na kašičicu. Ali, zato dominira u Izraelu. Makabiju je konkretno dao 31 poen na 12/20 iz igre. Sve mu je pošlo za rukom, a pratio ga je Tomer Ginat sa 12 poena, dok je Antonio Blejkni dodao 10.

Na drugoj strani istakao se Robert Turner sa 20 poena, a po 10 su dali Markis Mekdafi i Augustin Rubit.

Hapoel je prošle sezone poražen u finalu izraelskog prventva od Makabija iz Tel Aviva, dok je u Evroligi ispao u plej-ofu od Real Madrida. Ove godine teži boljem rezultatu u oba takmičenja i zasad mu dobro ide, a naredni protivnik Hapoela biće Virtus iz Bolonje.