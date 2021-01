Vreme je za novi derbi u ABA ligi, Budućnost čeka Partizan (18h). Biće ovo provera realnosti Parnog valjka koji će videti da li je kvalitetom bliži utakmici protiv Borca ili onoj protiv Trenta. Isto tako, Budućnost želi da proveri da li je bliža duelu protiv Splita ili Burga.

Iskoristili smo večerašnji duel kao povod za razgovor sa jednim od najboljih igrača ABA lige, Nikolom Ivanovićem. Taj momak igra zaista dobro ove sezone, u ABA ligi piše prosek od 17,2 indeksna poena po utakmici i trenutno je na deobi četvrtog mesta liste strelaca Evrokupa, te na šestom mestu po indeksu u istom takmičenju.

Pre svega smo se dotakli večerašnje utakmice, trenutnom stanju u Budućnosti, Nikolinom pogledu na Partizan, ali je bilo priče i o drugim timovima ABA lige, te ostalim aktuelnostima.

Kakva su očekivanja pred derbi u Podgorici?

„Mislim da nekako ni mi,ni oni, nismo ekipe koje su našle neki finalni, pravi ritam i formu. Međutim, ta utakmica je uvek derbi, uvek je sve moguće. Partizan je izgubio od Borca meč koji nije očekivao, a mi od Splita, što je slična situacija. A obe ekipe su odigrale vrhunski u Evrokupu. Biće interesantno“, rekao je Ivanović za Mozzart Sport.

Budućnost se susrela sa tim pehom da je u dva navrata pravila velike pauze uzrokovane virusom korona i to je sigurno uticalo na razvoj forme ekipe Petra Mijovića.

„Da, od 25. decembra do 9. januara nismo igrali utakmicu. Nikad ne možeš da znaš na čemu si. Svaka sledeća je rulet. Dobra stvar u svemu tome je što smo prethodnih dana konačno svi zajedno ponovo trenirali. I ti momci koji su kasnije došli - Luka i Dela Vale kao i mali Žugić. Imamo 12 igrača koje možemo da rotiramo“, kaže Ivanović.

Dakle, Plavi bi trebalo da budu kompletna za večerašnji derbi. Sam Ivanović je beležio neke jako dobre partije ove sezone i kaže da je zadovoljan kako mu teče sezona na ličnom planu.

„U principu moram da budem zadovoljan. Iskreno, bilo je baš dobrih momenata. I trenutaka i dobrih utakmica ove sezone. Ključno je da ekipa pobeđuje kad ja igram dobro, to mi najviše znači. Bilo je dosta dobrih utakmica, ali i onih na kojima nisam bio na adekvatnom nivou. Tek sada sledi onaj pravi period, teže utakmice, veći zamor, odgovornost...“.

Pređimo na duel Budućnosti i Partizana. Nikola ističe da je gledao poslednji meč crno-belih, te da mu je za oko zapao novi plej Džoš Perkins.

„Gledao sam Partizan protiv Trenta, prvo poluvreme. Video sam tog novog momka koji je došao, odigrao je stvarno kvalitetnu utakmicu. Mislim opet da on može biti jedan impuls, pogotovo posle Jaretove povrede. Žao mi je sto Jare uvek krene da igra dobro i nešto ga preseče, uvek se radujem njegovim dobrim igrama. Partizan ima kvalitet, igrače koji imaju kvalitet, ali to nisu pokazali do sada. Taj ´size´ na terenu, posebno kada su Zagorac ili Dangubić na trojci i Mekintajer na pleju... Mogu dosta da preuzmu. Mozli je prošle godine bio najbolji igrač. I ove godine odrađuje vrhunski posao“, rekao je Ivanović.

Pa dodao…

„Taj novi momak (Perkins), nisam ga gledao ranije, ali protiv Trenta je to bilo na dobrom nivou. Čini mi se da je malo probudio napadačku stranu ekipe. Može im biti koristan za naredni period“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sama utakmica u Podgorici možda neće obilovati lepim potezima, ali možemo da očekujemo srčanu borbu kao što je to bilo u prvom susretu ova dva tima kada je Danilo Nikolić sve rešio trojkom u poslednjoj sekundi.

„Neće biti nešto preterano lepa košarka, ali to su dueli u kojima se fundamentalne stvari moraju odraditi na visokom nivou. Dešavalo se u ranijim utakmicama da ne možemo da uhvatimo skok, da primamo lake poene, a nismo u bonusu. Te sitne stvari će odlučiti meč. Pobediće onaj ko ih bude bolje odrađivao“.

Čini se da Budućnost već poseduje određen kontinuitet, te da na igračima poput samog Ivanovića i Džastina Kobsa leži na čvrstim temeljima.

„Dobro je što u avgustu nismo krenuli od nule. To su igrači koji se poznaju. Neki su igrali i pet-šest godina zajedno. Džastin i kad nije bio sa nama, bio je u reprezentaciji. Poznajemo se. Trener Mijović je pun poštovanja prema svima nama, non-stop je u košarci čovek. Često izgledamo dobro, ali znamo da možemo još više“.

Kao uvod u ovaj derbi, Budućnost je napravila sa čak 108 poena datih Burgu u Evrokupu što je novi rekord kada su Plavi u pitanju. To samo pokazuje da Partizan mora da bude vrlo oprezan kada je večerašnja utakmica u pitanju.

„Do sada je bio rekord 106 poena, sada je 108. Posle Splita nam je bila potrebna jedna takva utakmica. ABA liga je izjednačenija u odnosu na prethodne sezone. Malo je zanimljivije. A Evrokup je malčice slabiji nego ranije. Osećali smo obavezu da prođemo grupu. Partizan se sada posle nekih nesrećnih poraza više okrenuo Evrokupu. Naravno, ne znači da će doći u Podgoricu da odigraju ne znam kakav meč. Sigurno će doći sa željom da pobede“.

ZVEZDA NE KIKSA, MORNAR IMA ŠTO NIKO NEMA

Napravio je Ivanović kratak osvrt i na preostale vodeće ekipe ABA lige. Naravno, Crvena zvezda je kao branilac titule uvek u gro planu.

„Mislim da Zvezda prednjači ABA ligom. I sada opet dolaskom trenera, uvek ta ekipa koja ima budžet, igra Evroligu sa primarnim ciljem osvajanja ABA lige. Ta ekipa je napravljena da igra možda i TOP 8 Evrolige. Uzima i tamo dosta utakmica. Nisu oni baš ljudi koji će da kiksaju tamo gde ne treba, kada dođe plej-of. Pogotovo sada sa Dejom (Radonjićem). Biće na vrhunskom nivou“.

Za Budućnost kaže da kao i svake godine ide mirno, tiho i korak po korak. A za Mornar da je najopasnija ekipa u ligi.

„Mi uvek nekako ništa ne pričamo. Krenemo tiho, pa bukvalno šta nam Bog da, a-ha-ha. To je neko celokupno razmišljanje kluba. Sada je tu Mornar koji igra možda i najbolje. Neverovatan jedan

napadački tim. Najopasniji su. To su ljudi koji dođu sa 10 igrača koji mogu da daju po 20 poena. To nema nijedna ekipa. Iskreno, čak ni Crvena Zvezda ove sezone. Što se tiče napadačkog kvaliteta“, kaže bek Budućnosti.

IZBOR UREDNIKA

Ivanović je tokom karijere igrao i u Megi, a šalje samo reči hvale za perjanice tim koji vodi Vlade Jovanović.

„Simonović i Petrušev su veliki momci. Trče, zakucavaju, šutiraju trojke, a-ha-ha. Neuobičajene su te stvari. Marko je draftovan ove godine, a Petrušev sigurno neće imati nekih problema vezano za draft, čoveče. MVP je lige, čovek svaku utakmicu dođe i da 25 poena i 15 skokova. Gledam momka, svaku odigra tako“, oduševljen je košarkaš Budućnosti.

Pominjao je ABA ligu i Đordi Bertomeu koji je beogradske večite rivale i Budućnost nazvao kandidatima za A licencu.

“Ove godine ima dosta timova na visokom nivou što ABA ligi može značiti. Jer se svake godine priča da će ´izgubiti mesto u Evroligi´. Ali, opet mislim da je ovaj prostor dao svetu toliko košarkaša da bi barem jedna ekipa mogla da igra Evroligu. Iz koje god države da ta ekipa dolazi”, zaključio je košarkaš Budućnosti, po učinku jedan od najboljih i u ABA ligi i u Evrokupu.

JADRANSKA LIGA - 15. kolo

Petak

FMP - Split 96:92 (2p)

/Nenadić 23 - Luković 26/

Subota

18.00: (1,60) Budućnost (14,5) Partizan (2,55)

20.00: (3,50) Cibona (16,0) Mornar (1,35)

Nedelja

17.00: Zadar – Mega

19.00: Igokea – Krka

Odloženo

Crvena zvezda - Borac