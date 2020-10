Duško Ivanović poznat je kao temperamentan stručnjak, međutim ubedljiv poraz od Crvene zvezde dosta mirno je prihvatio. To je samo još jedan pokazatelj da španski prvak nije bio ni blizu povoljnog rezultata...

"Crvena zvezda je igrala mnogo snažnije večeras i zasluženo pobedila. Prvi minuti treće četvrtine bili su teški za nas. Posle smo pokušavali da se vratimo - nije išlo. Da, igrali smo odlično protiv Reala, ali to je tako kada igramo kao ekipa. Danas smo previše solirali, to u Evroligi ne može da prođe".

Zvezda?

"Nije me ničim iznenadila. Zvezda igra odličnu košarku, videlo se to i protiv Cibone. Naša odbrana bila je vrlo loša i to je osnovni razlog poraza. Lojd i Hol su bili veoma dobri u igri jedan na jedan".

Uslovi za igru nisu laki, ali...

"Igrači su se navikli, oni su profesionalci. Velika je šteta za samu košarku što publike nema. Jeste teško igrati, ali kako svima tako i nama", zaključio je Ivanović.