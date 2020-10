Željko Obradović je ovog leta odlučio da napusti Fenerbahče i da napravi pauzu od treniranja na jednu sezonu.

I sam Duda Ivković kaže da je očekivao da će Žoc ostati u Feneru, te da ga je Željko iznenadio odlukom da uzme pauzu.

Važnije od toga, Ivković kaže da bi prava motivacija za nastavak karijere Željka Obradovića bio odlazak u NBA ligu.

"Trenirao sam Željka i bio mi je pomoćnik, porodično smo prijatelji i kumovi. U skladu s tim mogu i da iznesem mišljenje da bi jedan pravi i veliki motiv za Željka Obradovića da u stabilnim i zrelim godinama nastavi da se bavi trenerskim poslom bio odlazak u NBA", rekao je Ivković u razgovoru za štampano izdanje Nedeljnika.

Ivković dodaje da bi i eventualna odluka nekog NBA tima bila vrlo pametna ukoliko bi se odlučio da dovede Obradovića preko okeana.

"Više puta je odlazio u Ameriku i verovatno će i tokom ove prazne sezone za koju se odlučio to učiniti. Tvrdim da bi jedina prava motivacija za Željka bila da preuzme NBA tim. A tom timu to bi bila izvanredna prilika da ga uzme".

Dodaje Duda da je savetovao Obradovića da ne pravi pauzu ove sezone.

„Moj predlog mu je bio da ne pravi ponovo pauzu. To nije dobro za trenere. Kada je sedeo sedam dana sa predsednikom Fenerbahčea, bio sam uveren da će da nastavi u Istanbulu. Ipak, on je prelomio drugačije i tom odlukom je i mene iznenadio. Tada sam shvatio da je u Feneru izgubio mnoge motive. Došlo je do zasićenja i u takvim situacijama treba tražiti novi motiv. Prema mom mišljenju, to je NBA", poručio je Ivković za Nedeljnik.