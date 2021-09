Jan Veseli: Petar Božić je najbolji kapiten i lider kojeg sam ikada imao

Vreme neumitno curi, protiče dalje, pa je došlo dotle da je Jan Veseli, nekada supertalentovani dečak u dresu Partizana sada veteran u timu Fenerbahčea.

On i Nando de Kolo kao najstariji će predvoditi tim u narednoj sezoni i zbog toga se Veseli prisetio od koga je najbolje naučio šta znači biti lider, kapiten i kako na pravi način predvoditi ekipu. Uzor na tom zadataku će mu biti – Petar Božić.

Božić je nosio traku i vodio ekipu u godinama kada je Veseli sazrevao i nastupao za crno-bele.

“Imali smo dosta odličnih igrača i dobrih lidera za ovo vreme koliko sam u Fenerbahčeu. Ali, iskreno, kada je moja karijera u pitanju, uvek se okrećem ka mom kapitenu iz Partizana, Petru Božiću. Iskreno, on je najbolji primer liderstva i profesionalizma. U to vreme čak i nije igrao mnogo, ali je i dalje bio kapiten. Uvek je bio u pravu, nikada nismo sumnjali u njegove reči. A, kada bi na terenu govorio nešto što ne bi bilo dobro po ekipu, on bi došao i rekao da odmah umukneš, da to nije način da se razgovara”, prisećao se Veseli u razgovoru za EuroBasket.

Čeh priznaje da se još navikava na tu ulogu predvodnika ekipe.

“Nisam od ljudi koji drže govore u svlačionici ili pričaju saigračima kakve su greške pravili na terenu. Više volim da predvodim delima, davanjem primera. Takođe, pokušavam uvek da pomognem saigračima. Svake godine nam dolaze novi igrači i trudim se da svima predstavim kulturu Fenerbahčea, koje su utakmice najvažnije, koje ne smeju da se izgube, na kojima se daje “200 odsto” mogućnosti. I dalje učim i navikavam se na tu ulogu”.

Intervju nije mogao da prođe bez pominjanja Željka Obradovića i njegovog povratka u Partizan.

“Čudno je. Šest godina sam proveo s njim. A, opet, to je život. Svako bira svoj put. Nemoguće je da neko bude u nekom klubu 20 godina, Željko nije Greg Popović. Mislim da mu je bio potreban predah, tražio ga je. I smatram da je ovo dobar izazov za njega. Iskreno, bio sam iznenađen njegovom odlukom. Sviđa mi se projekat, ideja. I jedva čekam da vidim kako će izgledati sezona”, podvukao je Jan Veseli.