Pamti istorija engleskog kralja Jovana bez zemlje, a mogla bi košarka vrlo lako Adetokunba da upamti kao Janisa bez šuta. Koliko god bio fizički bio nadaren, nadmoćan, brz, skočan, brutalan u odbrani, fantastičan u skoku, kao i tranziciji, pravi sportista, pošten momak, jedan od najboljih koji su igrali ovu igru poslednjih godina i decenija, teško je igrati košarku, a da vas šut (ne) služi kao što je to Janisov slučaj. To što Milvoki gubi s 0:3 u seriji protiv Majamija nije samo njegova krivica, ali je ova serija posebno otkrila sve njegove nedostatke. Oni jesu odavno poznati, ali sada su nekako ogoljeni.

Sama činjenica da aktuelni MVP NBA lige, u prevodu kod mnogih i najbolji igrač sveta, "ne može" da pogodi slobodno bacanje, o trojkama da ne pričamo... Govori samo za sebe. Činjenica da odbrambeni igrači počinju da mu se odmiču na dva-tri metra, takođe.

Janis je limitiran. Nema šut. A to je veliki problem. I za njega i za Milvoki. Najbolja stvar u celoj priči je što to može da se nauči i navežba, ali ona slobodna bacanja u kojima ne pogodi ni obruč ne obećavaju da će se nešto popraviti.

Ne treba to previše objašnjavati, brojke govore same za sebe. Adetokunbo je noćas imao 0/7 za tri poena. I promašio je pet slobodnih bacanja - 7/12. Na utakmici pre toga Janis je šutirao 0/1 za tri poena i 9/13 sa linije za slobodna bacanja. A u prvoj utakmici serije protiv Majamija 2/5 za tri i užasnih 4/12 sa linije za slobodna bacanja.

Prosto, navijači, čak i oni neutralni, kada vide Adetokunba da se diže na šut za tri poena, ili prilazi da izvede slobodno bacanje, osete nelagodu. Očigledan je nedostatak talenta za šut, iako sve ostalo ima gotovo pa savršeno. Kada bi imao i šut, tek onda niko ne bi mogao da ga zaustavi. Ovako - ipak može. Ima slabu tačku.





I to je Majami na najbolji način eksploatisao. Sistem je jednostavan. Tačka jedan: zatvori reket i pusti ga da šutira. Tačka dva: ako se zaleti u kontri u čemu je neverovatan, i napravi prednost - pravi faul i šalji ga na liniju za slobodna bacanja. U prevodu, neka šutira što više, a što manje da daje poene na obruču. I taj jednostavan plan radi savršeno za Hit, iako je Janis toliko moćan da uprkos svim promašajima dođe do odličnih brojki i u poenima, i u skokovima i asistencijama. Ali, to što promaši - skupo košta ekipu, u šta smo mogli da se uverimo.

Naravno, to otvara prostor njegovim saigračima da pogode spolja, ali ako to ne urade u velikom procentu, u problemu su.

Takav sličan patent smo videli i na Svetskom prvenstvu u Kini gde je bilo još lakše zaustaviti ga zbog drugačijih okolnosti, ali i pravila. Zatvori se reket i Janis je u problemu. Samim tim tada Grčka, sada Milvoki. Ako to „znamo“ mi košarkaški laici, naravno da znaju i veliki treneri, a Majami je takvu odbranu, taj sistem, doveo do savršenstva. Zato i vodi 3:0.

U porazu od Majamija imao je u poslednjoj deonici samo tri data poena, od toga je šutirao 1/4 sa penala, 1/4 iz igre i imao je tri izgubljene lopte, što je takođe postalo često kod Adetokunba. Videli smo to u jednoj kontri gde je bukvalno izbacio loptu poput vrućeg krompira kako bi što pre dodao saigaču, kao da se plašio faula i odlaska na liniju za penale. I bacio je loptu u aut.

O svemu ovome piše i kolega Bed Botkin sa CBS Sportsa

"Adetokunbo je sigurno jedan od najjedinstvenije nadarenih igrača u istoriji NBA lige. Ali nema šut. Nema neke posebne pokrete, osim kontranapada. Osim što pokušava da protrči kroz odbrambene igrače kao da su kegle u kuglanju, ne uspeva da kreira sebi šanse u napadu i to je veliki problem. Kada osvojiš dva puta uzastopno MVP titulu (Janis će to skoro izvesno uraditi ove godine), očekuje se da si ti glavno sidro u napadu svog tima. Tako da ne želim da slušam o tome šta pored toga sve Janis radi na terenu. Da, on je elitni defanzivac, ali bio je i Drejmond Grin. Da, čudovište je u tranziciji. I Ben Simons je, na manjoj skali naravno. Ali niko kod njih nije bio ni blizu zvanja MVP-a", kaže Botkin.

Pa nastavlja...

"MVP igrač može sam da igra u napadu. Da li im i dalje treba pomoć? Naravno. Danas je ona svakome potrebna. Ali Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Stef Kari, Luka Dončić, Demijan Lilard, Džejms Harden, Kevin Durant... Oni popunjavaju tuđe rupe. Janis, sa druge strane, mora da ima saigrače koji će pokriti jednu njegovu manu. A to je da ne ume da šutira", stoji u tekstu na CBS portalu.

Naravno, van toga Janis je apsolutno dominantan igrač i neko ko je spreman da uz Luku Dončića nosi NBA narednih godina, pa i decenija. Pošto Milvoki teško može da mu garantuje prsten (mada serija protiv Majamija još nije gotova), vrlo je moguće da Janis na sledeće leto promeni tim. Interesovanje su pokazali upravo Majami, ali i Toronto i Dalas. Grk bi mogao da potraži ekipu koja će bolje krpiti ovaj njegov nedostatak.

Kada bi popravio šut, bio bio skoro nezaustavljiv. Ima sve ostalo i u tome je dva koplja ispred drugih. Ali, šut ga mnogo koči. Previše. Ako i to uspe da usavrši u nastavku karijere, onda protivnicima bukvalno neće biti spasa.