Uz završnicu plej-ofa, centralna tema na severnoameričkom kontinentu vezana za NBA ligu je sudbina, odnosno budućnost Janisa Adetokunba. Prošlogodišnji MVP ima još godinu dana ugovora sa Milvokijem, sa čijim čelnicima se sastao tokom jučerašnjeg dana.

Povod je bila činjica da je “Grik Frik“ u subotu sa svog Instagram profila obrisao iz prijatelja ili popularno “otpratio” preko stotinu naloga, među kojima su bili svi saigrači iz Baksa, odnosno zvanična stranica kluba. To je upalilo alarme kod čelnika ekipe iz Viskonsina – suvlasnik franšize Mark Lazri našao se privatno sa najboljim defanzivcem sezone, a mediji u SAD pišu da je to prvi korak kad produžetku saradnje, odnosno maksimalnom ugovoru.

Baksi su sada već u histeriji, jer ako Adetokunbo ode, to će biti kraj svih nadanja da bi ova franšiza mogla u skorijoj budućnosti da se bori za prsten. Zato klub namerava da ugasi novonastali požar sa maksimalnim ugovorom vrednim astronomskih 254.000.000 dolara! To je sada jedini mehanizam kojim će Baksi pokušati da ubede Janisa da ostane u Fišerv Forumu još pet sezona. Računica je jednostavna. Grčki reprezentativac bi u slučaju da klimne glavom i udari autogram na novi ugovor prihodovao preko 50.000.000 dolara po sezoni, a Milvoki bi rešio goruće pitanje. A onda ostaje pitanje kako popuniti ostatak rostera sa limitiranim budžetom i napraviti kandidata za titulu, ali to je već druga tema...

Janis je nakon eliminacije u polufinalu Istoka od Majamija za Yahoo Sports rekao da neće odustati na prvoj prepreci i tako nagovestio da ostaje u jedinom NBA timu za koji je nastupao. Posle ubeđivanja rođenog Atinjanina, primarni cilj uprave Baksa je da budu izrazito aktivni u predsezoni, odnosno da 15. piku sa Drafta 2013. godine dovedu igrače sa kojima će predstojeće sezone napasti šampionsu titulu.

Dok 25-godišnjak donese konačnu odluku, rivalski timovi pomno prate situaciju. Majami, Dalas, Toronto i Golden Stejt biće u prvim borbenim redovima.

