Posle skromne polusezone u Crvenoj zvezdi u leto 2016. godine Vasilije Micić je otišao u maleni turski Tofaš, odigrao je fantastičnih godinu dana što mu je bila odskočna daska za povratka u Evroligu. Godinu dana je igrao u Žalgirisu pre nego što se uputio put Bosfora i Anadolu Efesa. Učitelj srpskog asa u timu iz Kaunasa bio je legendarni Litvanac Šarunas Jasikevičijus u sezoni 2017/2018.

U finalu Evrolige u Kelnu Vasa je bio koban po Barselonu koju je s klupe vodi litvanski stručnjak. Strateg Katalonaca na konfrenciji za medije kratko je prokomentarisao igru srpskog reprezentativca.

"Šta drugo da kažem nego da je jedan on najboljih, MVP Evrolige, MVP finala, osvajač Evrolige. To sve govori”, rekao je popularni Šaras.

Ponedeljak, 18.00: (1,85) Crvena zvezda (hendikep -31,5) Zlatibor (1,85)

Litvanac je pohvalio Nika Kalatesa koji, iako je bio povređen, stisnuo je zube. Nije Grk bio na nivou, ali povreda zgloba učinila je svoje.

"Nik Kalates je ratnik. On će da učini sve što treba da bude na terenu. Bio je tu, nije imao sjajno veče, ali ne zaboravimo šta je uradio u polufinalu, kakav je on igrač. Sve dok hoda, biće na terenu, daće nam onoliko minuta koliko nam treba. Nije me iznenadilo to što je bio na terenu”.

Jasikevičijus je rekao da su sitnice odlučile pobednika, greške njegovog tima u finišu utakmice.

"Mnogo detalja je odlučilo utakmicu. Nismo uradili ono što smo se dogovorili, dozvolili smo lake poene Efesu. Tokom većeg dela utakmice nismo pratili plan. Kada smo se vratili u utakmicu u četvrtoj četvrtini napravili smo dve ključne greške koje su nas koštale šest poena. Ne želim da sebe dovedem u nevolju, nisam srećan zbog nekih stvari koje se tiču Evrolige, ali ne možemo to tako da ostavimo. Ponosan sam na svoj tim, kako smo se ponašali ove godine. Želim da radimo na detaljima, o tome pričamo cele sezone jer detalji osvajaju titulu. Neke stvari smo mogli mnogo mnogo bolje da odradimo”, rekao je Litvanac i kratko se osvrnuo na novinarsko pitanje o razlozima poraza:

“Pitate me zašto smo izgubili? Rekao sam, zbog detalja. Rizikovali smo negde više, a negde manje nego što treba“, zaključio je Jasikevičijus.

IZBOR UREDNIKA