Jasno je kao dan da bi Redži Peri idealno legao Partizanu
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 20:30
Još jedna sjajna partija centra Bosne u porazu protiv Dubaija
Košarkaši Dubaija nastavljaju sa odličnim izdanjima na gostujućim terenima, pošto su u izuzetno dinamičnom meču savladali ekipu Bosne rezultatom 93:83. Domaći sastav u Sarajevu pružio je snažan otpor, ali je individualni kvalitet i širina rotacije tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na kraju prelomila susret u njihovu korist.
Pobednički tim predvodio je fantastični trio u kome se posebno istakao Kosta Kondić. Mladi bek je bio neverovatno efikasan, ubacivši 14 poena za nepunih 14 minuta provedenih na parketu, uz dva skoka i tri asistencije. Veliku podršku pod koševima imao je u dabl-dabl izdanju Mfiondua Kabengelea, koji je meč završio sa 13 poena i 10 skokova. U korak sa njima bio je i srpski reprezentativac Filip Petrušev, koji je takođe zabeležio 13 poena, osam skokova i jednu asistenciju, potvrdivši odličnu formu u kojoj se nalazi. Doprinos sigurnoj pobedi dao je i Eli Okobo sa 12 poena i pet asistencija.
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Sa druge strane, u taboru Bosne apsolutno prvo ime bio je Redži Peri. Snažni košarkaš, koji se u poslednje vreme u medijima učestalo pominje kao potencijalno pojačanje beogradskog Partizana, dominirao je na parketu i duel završio sa 20 poena, osam skokova i dve asistencije.
Čak smo i Ostoju Mijailovića pitali za njega, ali on nije želeo da nam otkriva plan crno-belih u ovom momentu: „Ne bih komentarisao imena igrača koji su pod ugovorom sa drugim klubovima. Što se našeg sastava tiče, potrebe procenjuju trener i sportski sektor, a uprava radi na tome da obezbedi uslove za realizaciju njihovih odluka. Ako bude konkretnih novosti, klub će ih saopštiti.”
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Pratili su ga Golston sa 12 poena, kao i Pajps Junior koji je dodao 11, ali to nije bilo dovoljno da izabranici Darija Đerđe izbegnu poraz pred domaćim navijačima.
Moramo da pomenemo i utakmicu u Beču gde je Mega slavila posle sjajnog drugog poluvremena i preokreta. Domaćin je imao 10 poena prednosti na poluvremenu, ali je mlada ekipe Mege zablistala i preokrenula za pobedu. Blistao je Andrej Lučić sa 25 poena, Pavle Bačko je dodao 19.
ABA LIGA - 5. kolo
Četvrtak
Široki – Slovan Bratislava 91:98
/Luis 24 – Bjukenan 24/
Petak
Kluž - Studentski Centar 100:78
/Livingston 16 - Uskoković 19/
Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87
/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/
Cibona - Krka 99:84
/Mekdžil 21 - Boldvin 22/
Subota
Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95
/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/
Beč - Mega 88:94
/Šerfild 25 - Lučić 25/
Igokea - Crvena zvezda 80:81
/Stefanović 18 - Karter 18/
Bosna - Dubai 83:93
/Peri 20 - Kondić 17/
Spartak Subotica - Partizan Mozzart Bet
Nedelja
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