Jasno je kao dan da bi Redži Peri idealno legao Partizanu

Sa druge strane, u taboru Bosne apsolutno prvo ime bio je Redži Peri. Snažni košarkaš, koji se u poslednje vreme u medijima učestalo pominje kao potencijalno pojačanje beogradskog Partizana, dominirao je na parketu i duel završio sa 20 poena, osam skokova i dve asistencije.

Čak smo i Ostoju Mijailovića pitali za njega, ali on nije želeo da nam otkriva plan crno-belih u ovom momentu: „Ne bih komentarisao imena igrača koji su pod ugovorom sa drugim klubovima. Što se našeg sastava tiče, potrebe procenjuju trener i sportski sektor, a uprava radi na tome da obezbedi uslove za realizaciju njihovih odluka. Ako bude konkretnih novosti, klub će ih saopštiti.”

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Pratili su ga Golston sa 12 poena, kao i Pajps Junior koji je dodao 11, ali to nije bilo dovoljno da izabranici Darija Đerđe izbegnu poraz pred domaćim navijačima.

Moramo da pomenemo i utakmicu u Beču gde je Mega slavila posle sjajnog drugog poluvremena i preokreta. Domaćin je imao 10 poena prednosti na poluvremenu, ali je mlada ekipe Mege zablistala i preokrenula za pobedu. Blistao je Andrej Lučić sa 25 poena, Pavle Bačko je dodao 19.

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87

/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/

Cibona - Krka 99:84

/Mekdžil 21 - Boldvin 22/

Subota

Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95

/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/

Beč - Mega 88:94

/Šerfild 25 - Lučić 25/

Igokea - Crvena zvezda 80:81

/Stefanović 18 - Karter 18/

Bosna - Dubai 83:93

/Peri 20 - Kondić 17/

Spartak Subotica - Partizan Mozzart Bet

Nedelja

18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)

*** Kvote su podložne promenama