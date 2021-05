Finale Jadranske lige se nastavlja, Crvenoj zvezdi je jedna lopta promakla da odbrani titulu, Budućnost se provukla kroz iglene uši i zakazala četvrti meč koji je na programu u ponedeljak - 75:71 (15:19, 20:23, 16:15, 24:24).

Bukvalno je jedna odbrana mogla da završi posao i da Crvena zvezda sačuva tron već posle tri utakmice! Posle mnogo tenzije, neizvesnosti i još jedne prave finalne borbe na 17 sekundi do kraja kod rezutlata 73:71 za Budućnost propustili su gosti svoju poslednju šansu. Domaćin je imao napad koji je organiziovao loše i umalo izgubio posed. Lopta je skakutala od ruku do ruku i na kraju završila ipak kod jednog od ključnih igrača Budućnosti večeras Amedea Dela Valea na koga je u padu naleteo Branko Lazić. Sviran je faul u korist italijanskog košarkaša, koji je ostao hladnokrvan sa linije slobodnih bacanja i uvećao Budućnosti prednost.

------------------------------

BUDUĆNOST – CRVENA ZVEZDA 75:71

/15:19, 20:13, 16:15, 24:24/

Dvorana Morača, Podgorica.

Sudije: Sreten Radović, Matej Boltauzer, Damir Javor.

BUDUĆNOST: Kobs 6, Ivanović 11, Edžam 9, Šehović -, D. Nikolić 11, Apić -, Mitrović 8, Dela Vale 19, Z. Nikolić 2, Popović 2, Rid 7, Žugić -.

CRVENA ZVEZDA: Hol 4, Volden 3, Lojd 19, Uskoković -, Davidovac 10, Lazić 5, Rit -, Radanov -, Dobrić 17, Simonović 2, Kuzmić 1, Noko 10 (11sk).

------------------------------

Sledeći napad je organizovala Zvezda, ali nije bilo dobre komunikacije između Džordana Lojda i Ognjena Dobrića. Momak iz Knina je nešto sporije krenuo u napad, a onda kada je shvatio da on mora da prenese loptu ubrzao je, nadriblao loptu na liniju za tri poena, pokušao i nije bio precizan. To je bilo to, gledaćemo i četvrtu utakmicu finala koja se igra u ponedeljak od 20.30 na istom mestu. Budućnost je bila zrela da padne i večeras, ali je Zvezda sve skokove u napadu i kvalitetnu odbranu istrošila promašajima iz igre kojih je i večeras bilo previše. Tek 22 odsto za tri (6/27), odnosno tek nešto preko 36 odsto iz igre (27/69). Ono što upada u oči jeste broj izvedenih slobodnih bacanja - Budućnost ih je imala 34 uz šest promašaja, a Zvezda tek 14 sa 11 pogodaka.

Koliko je Zvezda ponovo dobro kontrolisala ofanzivni skok najbolje govori 13 uhvaćenih lopti u protivničkom reketu. Iz istih je Zvezda izvukla samo 11 poena. Nije se ni Budućnost proslavila na šutu, 7/22 za tri (31,8%) i 13/31 za dva (41,9%), ali je na kraju i pobedila. Meč viner domaćina bio je Amedeo Dela Vale. Italijanski šuter namestio je nišanske sprave i pogodio četiri od sedam hitaca za tri, uz perfektnih 7/7 sa linije slobodnih bacanja što mu je donelo 19 poena. Po 11 poena dopisali su Nikola Ivanović (šest asistencija) i Danilo Nikolić (osam skokova), dok je Džastin Kobs ostao na šest poena i jednom pogotku iz igre (1/6).

Amedeo dela Vale (©ABA LIGA, Dragana Stjepanović)

Prvo ime na Zvezdinoj listi strelaca bio je Džordan Lojd sa 19 poena. No, nije pogodio nijedan šut s distance (0/5), podelio je sedam asistencija s tim da ga je ponovo šut izdao. To je uspeo da nadomesti pogocima s penala i nekim rešenjima bliže košu, ali je Zvezda ostala kratkih rukava. Ognjen Dobrić je upisao 17 poena uz četiri skoka (6/17 iz igre, 2/7 za tri), a da njegovu trojku na minut do kraja za 70:69 nije poništio Dela Vale ko zna šta bi bilo do kraja... Još jednom je među ključnim igračima bio Lendri Noko. Dominirao je kamerunski centar na skoku, prema zvaničnoj statistici imao 11 skokova, pet ofanzivnih, ali je utisak da ih je bilo mnogo više. Uz to je dao i deset poena. Fantastičnom odbranom Branko Lazić je u finišu utakmice umalo doneo preokret, tri velike krađe lopte dovele su Zvezdu nadomak toga da potpuno slome Budućnosti, ali ipak će se igrati četvrta utakmica... Dejan Davidovac je mogao uz Lazića da bude jedan od heroja iz drugog plana, ali se nije dalo. Deset poena (4/13 iz igre, 2/7 za tri), te osam skokova za Zvezdinog univerzalca.

Ponovo se Zvezda našla saterana u ćošak posle serije 9:0 uz šest Edžamovih poena i rezultat 51:44 pred sam kraj treće četvrtine, ali je potpuni uspon domaćina sprečio Lazić. Kakvu je minijaturu odigrao Zvezdin kapiten na kraju treće i startu poslednje deonice. Prvo je ukrao loptu Laziću iz ruku na 20 sekundi pre poslednjeg malog odmora, da bi Davidovac trojkom vratio Zvezdu u život. Počelo je završnih deset minuta, a Lazić je nastavio tamo gde je stao s odbranom. Iskusni defanzivac je uspeo da preseče dodavanje za Edžama koji je u kontaktu skrivio faul u napadu, da bi u sledećem napadu Lojd pogodiotežak šut iz naskoka. Uzvratio je Mitrović, da bi mu onda Lazić ponovo oteo loptu iz koje je na ofanzhivni skok došao i do poene posle promašaja Hola s poludistance i Budućnost je imala samo dva poena prednosti uz nešto manje od devet minuta do kraja – 53:51. I onda ponovo Lazić! Još jedna ukradena lopta posle čega je Lojd pogodio i oporavnao rezultat na 53:53.

Detalj s utakmice (©ABA LIGA, Dragana Stjepanović)

DAli, tu je Zvezdi nedostajalo tako malo koncentracije, hrabrosti, pa i sreće da potpuno okrene utakmicu u svoju korist. Od narednih šest šuteva Zvezda je pogodila samo dva. U oba je učestvovao Hol, prvo kada je iz teške pozicije realizovao, a onda posle pika s Nokom poslao alej-up dodavanje. To nije bilo dovoljno jer je Budućnost dobila jak vetar u leđa posle snažnog zakucavanja Danila Nikolića kada je na to on vezao trojku, koju je napad ranije pogodio Dela Vale i kaznio Lojdov promašaj s istog odstojanja. Na nešto više od četiri i po minuta do kraja rezultat je glasio 64:57, a Dejan Radonjić je odmah uzeo tajm-aut u pokušaju da preseče nalet svog nekadašnjeg kluba.

Malo je nedostajalo da čovek preokreta bude Dobrić. Vezao je četiri poena, doveo Zvezdu na samo tri poena minusa (64:61), ali su dva loša napada ponovo vratila Budućnost do opipljivog vođstva (68:61) preko Ivanovića i Rida. Na semaforu je bilo još tri minuta. Držala se razlika na četiri-pet poena do velike trojke Dobrića na ulasku u poslednji minut (70:69), ali taman kada je zaiskrila varnica, u sledećem napadu Dela Vale vraća trojku za 73:69 na 40 sekundi do kraja. Lojd zatimrešava dva slobodna bacanja, posle čega je tako malo nedostajalo da se dogodi novi veličanstveni preokret Zvezde, ovog puta vredan titule.

Sada čekamo utakmicu broj četiri.

USKORO OPŠIRNIJE...