Neće Marko Jeremić po dobrom pamtiti gostovanje Megi na Novom Beogradu prošle nedelje. Gorak ukus na utakmicu karijere sa 28 poena i čak sedam ubačenih trojki pokvario je Dajšon Skuči Smit polaganjem za pobedu gotovo uz zvuk sirene i to baš preko 29-godišnjeg strelca iz Novog Sada...

To ipak ne umanjuje činjenicu da je Jeremić ove sezone među najboljim strelcima Mornara koji najozbiljnije želi plasman u plej-of, možda i nešto više. Drugi je trojkaš ekipe iza Džejkoba Pulena, drugi i po procentu ubačenih hitaca sa distance posle Kenija Gebrijela, a u svojoj četvrtoj ABA sezoni beleži najbolje brojke dosadašnje karijere. Nema dileme da se u poznatoj crnogorskoj luci Jeremić odlično uklopio...

"Prezadovoljan sam radom i uslovima u klubu. Po samom dolasku sam imao veliku pomoć saigrača i celog stručnog štaba, takođe sam bio upoznat sa sistemom košarke koji gaje, tako da je sam period adapracije bio kratak... Na sve to ljudi u Baru su veoma prijatni, žive za kosarku i krivo mi je što su ove sezone tribine prazne", kaže Jeremić za Mozzart Sport.

Da li se u timu oseća energija i vera da može da se napravi nešto veliko?

"Naravno, svesni smo da imamo kvalitet, ali i da svaku utakmicu moramo da igramo kao da je finale... Samo takvim pristupom možemo do većih uspeha".

Šta je to što tim u kojem nastupaš izdvaja od ostalih, odnosno šta je najveća snaga?

"Bez trunke sumnje - neverovatan napadački talenat i potencijal. Imamo fenomenalne pojedince u timu, momke koju igrali Evroligu, NBA... Uživanje je deliti parket sa njima"

Kako izgleda saradnja s Mihailom Pavićevićem? Poznat je kao trener koji voli napadačku košarku s dosta šuteva i brze igre...

"Saradnja sa trenerom je odlična, od samog pocetka su jasno dodeljene uloge u timu. Neverovatno je koliko minijatura ima u rukavu, posebno za šutere".

Kada si već pomenuo šutere, u današnjoj košarci dosta se vodi računa o detaljima. Od tehnike izbačaja, preko toga da situacije na treninzima budu što realnije uslovima utakmice, do brzine ispaljivanja lopti. S obzirom na to da si ove sezone na 47 odsto za tri (31/66), koliko vremena posvećuješ ovom segmentu i da li radiš nešto posebno kako bi se dodatno unapredio?

"Tokom cele karijere sam najviše vremena posvetio upravo šutu za tri poena... Većina treninga se svodila na šut iz kretnji pod opterećenjem, da bude što približnije onom što se dešava na utakmici. Kada ste umorni potrebno je da držite viši nivo koncentracije, razmišljate o sitnim detaljima koji posle sami uđu u rutinu. Ove sezone zbog gustog rasporeda imam manje vremena za takve treninge, ali kad god mogu rado ostajem u hali".

Koliko se treninzi i sve ono što si doživeo u Mornaru dosad razlikuje od prethodnih iskustava u dosadašnjoj karijeri?

"Najveća razlika je što po prvi put u karijeri igram uporedo dva takmičenja. Utakmice su na svaka tri dana, tako da se mnogo više brine o oporavku od napornih putovanja i utakmica, kao i pripremi za narednu".

Da li imaš utisak da je ABA liga ove sezone među najintenzivnijim u smislu ritma košarke, ali i konkurencije za sam plej-of?

"Rekao bih da je ove godine ABA liga najjača u protekle tri-četiri. Igra se odlična košarka, što pokazuju i rezultati naših klubova na evropskoj sceni. Verujem da će do samog kraja biti veoma neizvesno ko ce biti u četiri".

Kako gledaš na dosadašnju karijeru, da li si zadovoljan putem kojim si išao?

"Krenuo sam sa Drugom srpskom ligom, zatim sam prešao u rang više, pa u Prvu B ligu i KLS, da bih došao do Jadranske lige i od ove godine Evrokup... Kako da ne budem zadovoljan? Karijeru sam gradio postepeno išao sam korak po korak, kroz niže rangove takmičenja sticao iskustvo koje mi danas mnogo znači".

Ko je imao najveći uticaj na tvoj igrački razvoj?

"Ništa od ovog što sam nabrojao se ne bi desilo da na poziv Dušana Alimpijevića nisam došao u Vojvodinu. U tom trenutku mi je predočio na čemu moja igra treba da se zasniva... Naravno tu je i Vlada Jovanović sa kojim sam imao fenomenalnu saradnju tri godine. Obojica su fenomenalni ljudi i treneri, koji su imali veliki uticaj na moju karijeru poslednjih godina".

U prethodnim FIBA kvalifikacijama imao si priliku da obučeš i dres Srbije. Kakav je utisak ostavio Igor Kokoškov na tebe?

"Svi znamo koliko iskustva selektor ima. Iako je period bio kratak, deo toga je uspeo da prenese na nas... Način na koji motiviše igrače je fenomanalan, velika privilegija ja raditi sa njim".

Ohladila se glava posle one lude utakmice protiv Mege, kako sad gledaš na onu poslednju situaciju na meču i na konačni rasplet?

"Teško je reći sta se desilo, gotovo dobijenu utakmicu smo uspeli da izgubimo. Rekao bih da je to posledica velikog pada koncentacije koji je doveo do pogrešnih rešenja u odbrani, a sa druge strane imali smo čak pet promašenih slobodnih bacanja u poslednjem minutu... Iskusnoj ekipi kakva je Mornar to nije smelo da se dogodi".

