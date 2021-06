Pokazao je Kris Pol ekipi Denvera koliko je bušna u odbrani od pik-end-rola, izvodio je pokaznu vežbu kada god je to poželeo i trasirao put Finiks Sansima do vođstva od 2:0 u seriji. Kliknulo je sve u Finiksu, MVP NBA ligu znatno je spušten ispod poenterskog proseka u plej-ofu, a što je još važnije u potpunosti su neutralisani svi saigrači Nikole Jokića. Nije novopečeni MVP imao sa kime da igra, saigrači su mu disali na škrge dok su jurili za košarkašima Finiksa, koji su leteli po terenu - 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31).

Forsiraju Sansi do iznemoglosti pik-end-rol, znalo se to i pre početka serije sa Denverom, ali je nepoznanica bila u kojoj meri će iz takve igre izbušiti Nagetse. To su učinili do krajnjih granica. Razmontirao je Kris Pol, majstor pik-end-rola, čuvare, koji su se smenjivali u pokušaju da ga uštopuju, ali niko nije ni izbliza bio u stanju to da učini.

Dirigovao je Kris Pol napadima Sansa, sve mu je polazilo za rukom. Nemoćno je izgledao Denver kada Pol zavrti pik sa Deandre Ejtonom, a bezopasni su Nagetsi bili i u napadu, sem u trenucima inspiracije Nikole Jokića. Po pravilu se igra Denvera raspadala kada MVP nije na parketu, apsolutno nikakvog rešenja u tim trenucima nije bilo u napadu.

Koliko je Denver bio bespomoćan govori i činjenica da je izgubio svaku deonicu, ni u jednoj nije bio u stanju da parira Finiksu.

Uskoro opširnije...

NBA LIGA - PLEJ-OF

Četvrtak

Finiks - Denver 123:98

/Buker 18 - Jokić 24/